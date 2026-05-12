교촌에프앤비, 원가 부담에 수익성 흔들…1분기 영업익 50% 감소

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 12일 1분기 매출 1234억원, 영업이익 53억원을 공시했다.
- 매출은 전년比 1% 줄었으나 영업이익은 50.6% 급감했다.
- AI 장기화와 환율 상승 등으로 원재료·판관비 부담이 커 2분기 반등을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가정의달·스포츠 시즌 맞아 마케팅 강화…2분기 반등 노려
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌에프앤비가 올해 1분기 수익성 악화를 피하지 못했다. 동절기 조류인플루엔자(AI) 장기화와 고환율, 중동 정세 불안 등 대외 변수로 원재료 수급 부담이 커진 데다 광고선전비와 물류비 증가까지 겹치며 영업이익이 큰 폭으로 감소했다.
교촌에프앤비는 12일 연결 기준 올해 1분기 매출액 1,234억원, 영업이익 53억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 1% 감소하는 데 그쳤지만, 영업이익은 50.6% 줄었다.
회사 측은 동절기 AI 장기화로 인한 원재료 수급 불안정과 가맹점 전용유 지원 등이 매출 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다. 치킨 프랜차이즈 특성상 닭고기와 식용유 등 원재료 가격 변동 영향이 큰 가운데 최근 환율 상승과 글로벌 공급 불안이 수익성에 직접적인 부담으로 작용한 것으로 보인다. 다만 미국과 중국 등 해외 매장 운영 정상화와 신사업 부문 매출 확대가 일부 방어 역할을 하며 매출 감소 폭은 제한됐다는 것이 회사 측 설명이다.
수익성 또한 원·부자재 수급 비용 증가와 원가 상승 영향을 받았다. 여기에 운반비와 광고선전비 등 판관비 부담까지 더해지며 영업이익 감소 폭이 확대됐다.
교촌에프앤비는 2분기부터 주요 원재료 수급 안정화와 성수기 마케팅 강화에 집중한다는 계획이다. 가정의 달과 스포츠 관람 수요 확대, 여름 성수기 진입 등 계절적 수요 증가 요인을 활용해 실적 반등을 노린다는 전략이다. 교
촌에프앤비 관계자는 "원재료 수급 안정화에 집중해 매출 성장 기반을 확보할 계획"이라며 "치킨 소비 확대 시기에 맞춘 마케팅 강화로 매출과 영업이익 개선에 힘쓸 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com