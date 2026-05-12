SK증권, RIA 타사 이전 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 국내시장 복귀계좌(RIA) 양도소득세 100% 면제 혜택 종료를 앞두고 타사 자산 이전 고객을 대상으로 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다. 이벤트는 오는 29일까지 진행된다.
혜택 구조는 이전 혜택과 순매수 혜택으로 구성된다. 타 증권사 해외주식을 SK증권 RIA 계좌로 이전하면 금액과 관계없이 현금 2만원을 지급한다. 이전 후 국내주식 순매수 규모에 따라 ▲1000만원 이상 현금 3만원 ▲3000만원 이상 5만원 ▲4000만원 이상 8만원이 추가 지급된다. 조건을 모두 충족하면 최대 10만원을 받을 수 있다. 혜택 수령을 위해서는 7월 31일까지 이전 및 순매수 금액 잔고를 유지해야 한다.
이벤트 기간 내 RIA 계좌를 개설하면 올해 말까지 환율우대 100% 혜택도 적용된다.
이벤트 세부 내용은 SK증권 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다. 해당 상품은 원금 손실이 발생할 수 있으며, 투자 전 상품설명서와 약관 확인이 필요하다.
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