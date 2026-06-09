정부-철강업계, '철의 날' 맞아 유공자 31명 포상…휴스틸 박훈 대표 '은탑훈장'

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9일 '제27회 철의 날' 기념식 개최

"저탄소·고부가 전환…경쟁력 확보"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부와 철강업계가 '철의 날' 맞아 유공자 31명을 포상했다.

특히 저탄소·고가가가치 전환을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하겠다며 뜻을 모았다.

산업통상부(장관 김정관)는 9일 서울 롯데호텔 월드에서 산업부 문신학 차관, 한국철강협회 장인화 회장 등 철강업계 관계자 약 250여명이 참석한 가운데 '제27회 철의날' 기념행사를 개최했다.

'철의 날'은 1973년 6월 9일 포스코 포항제철소 용광로에서 첫 쇳물이 생산된 날로, 2000년 이후 매년 기념식을 이어오고 있다.

이날 기념식에서는 철강산업 발전에 공로가 큰 31명(은탑훈장 1명, 동탑훈장 1명, 산업포장 1명, 대통령 표창 1명, 국무총리 표창 2명, 산업부 장관 표창 25명)에게 정부포상이 수여됐다.

(주)휴스틸 박훈 대표이사는 강관 분야 기술 고도화, 해외시장 개척 및 지역경제 활성화에 기여한 공로로 은탑산업훈장을 수상했다. (주)포스코 김동희 부사장은 근무환경 개선, 건전한 노사관계 구축 등 철강산업 노무 경쟁력 향상 선도에 기여한 공로로 동탑산업훈장을 수상했다.

또 고려제강(주) 김동훈 부사장은 선재 분야 원천기술 확보와 생산성 향상을 통한 기술 자립, 수출 확대에 기여한 공로로 산업포장을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 문신학 산업통상부 차관이 4일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 철강업계 CEO 간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이날 간담회에는 장영진 한국무역보험공사 사장, 김형일 IBK기업은행 전무, 이희근 포스코 사장, 서강현 현대제철 사장, 최삼영 동국제강 사장, 오치훈 대한제강 회장, 이경호 한국철강협회 회장 등 철강업계 관계자가 참석했다.[사진= 산업통상자원부 ] 2025.11.04 photo@newspim.com

문신학 산업부 차관은 축사를 통해 1973년 첫 쇳물이 생산된 이래 지난 반세기 동안 국내 주력산업 전반에 필수 소재인 철강을 안정적으로 공급하며 대한민국 경제성장에 이바지한 업계의 노고를 치하했다.

문 차관은 "6월 17일부터 시행되는 철강산업법을 바탕으로 저탄소·고부가 전환을 위한 수소환원제철·특수탄소강 등 기술개발을 지원하겠다"고 제시했다.

이어 "저탄소철강 인증제 도입, 재생철자원 가공전문기업 육성 등 생태계를 구축하는 한편, EU TRQ(할당관세) 쿼터 확보를 위한 적극적인 협상으로 안정적 수출 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

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