정부-철강업계, '철의 날' 맞아 유공자 31명 포상…휴스틸 박훈 대표 '은탑훈장'

AI 핵심 요약beta
- 정부와 철강업계가 9일 철의날 31명에 포상했다.
- 문신학 차관이 저탄소·고부가 전환 지원을 밝혔다.
- 철강업계는 기술개발과 수출환경 조성에 뜻을 모았다.
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"저탄소·고부가 전환…경쟁력 확보"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부와 철강업계가 '철의 날' 맞아 유공자 31명을 포상했다.
특히 저탄소·고가가가치 전환을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하겠다며 뜻을 모았다.
산업통상부(장관 김정관)는 9일 서울 롯데호텔 월드에서 산업부 문신학 차관, 한국철강협회 장인화 회장 등 철강업계 관계자 약 250여명이 참석한 가운데 '제27회 철의날' 기념행사를 개최했다.
'철의 날'은 1973년 6월 9일 포스코 포항제철소 용광로에서 첫 쇳물이 생산된 날로, 2000년 이후 매년 기념식을 이어오고 있다.
이날 기념식에서는 철강산업 발전에 공로가 큰 31명(은탑훈장 1명, 동탑훈장 1명, 산업포장 1명, 대통령 표창 1명, 국무총리 표창 2명, 산업부 장관 표창 25명)에게 정부포상이 수여됐다.
(주)휴스틸 박훈 대표이사는 강관 분야 기술 고도화, 해외시장 개척 및 지역경제 활성화에 기여한 공로로 은탑산업훈장을 수상했다. (주)포스코 김동희 부사장은 근무환경 개선, 건전한 노사관계 구축 등 철강산업 노무 경쟁력 향상 선도에 기여한 공로로 동탑산업훈장을 수상했다.
또 고려제강(주) 김동훈 부사장은 선재 분야 원천기술 확보와 생산성 향상을 통한 기술 자립, 수출 확대에 기여한 공로로 산업포장을 수상했다.
문신학 산업부 차관은 축사를 통해 1973년 첫 쇳물이 생산된 이래 지난 반세기 동안 국내 주력산업 전반에 필수 소재인 철강을 안정적으로 공급하며 대한민국 경제성장에 이바지한 업계의 노고를 치하했다.
문 차관은 "6월 17일부터 시행되는 철강산업법을 바탕으로 저탄소·고부가 전환을 위한 수소환원제철·특수탄소강 등 기술개발을 지원하겠다"고 제시했다.
이어 "저탄소철강 인증제 도입, 재생철자원 가공전문기업 육성 등 생태계를 구축하는 한편, EU TRQ(할당관세) 쿼터 확보를 위한 적극적인 협상으로 안정적 수출 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com