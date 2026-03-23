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[중동 사태 파장] 전기료 인상에 환율은 1500원대...철강업계 '비상'

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이란 전쟁 영향으로 환율 17년 만에 최고 수준 급등
23일 달러/원 환율 1510원 돌파...철강업계 비용 상승
산업용 전기료 인상도 부담...철강노조 '비상사태' 규정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 장기화 국면에 접어든 가운데 달러/원 환율이 17년 만에 처음으로 1500원을 돌파하면서 철강업계의 비용 부담이 커지고 있다. 최근 산업용 전기요금 인상 이후 철강업계 노조마저 현 상황을 '비상사태'로 규정하고 국가 지원을 촉구하고 나섰다.

23일 외신과 외환시장 및 철강업계 등에 따르면 이란 혁명수비대는 성명을 통해 "미국이 이란의 전력 체계를 공격한다면, 이스라엘의 발전소는 물론 미국 기지에 전기를 공급하는 역내 국가들의 전력 시설이 보복 타격의 표적이 될 것"이라고 강경한 보복 의사를 밝혔다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 21일 48시간 안에 호르무즈 해협을 전면 개방하지 않은 경우, 이란 내 최대 규모 발전소부터 순차적으로 파괴하겠다고 위협한 바 있다. 미군이 지상군 투입 가능성에 대비한 내부 준비에 착수했다는 보도도 나왔다.

중동 전쟁 등 영향으로 달러/원 환율은 이날 17년 여만에 1510원(1517.30원 마감)을 돌파했다. 글로벌 금융위기 시절인 2009년 3월 10일 장중 1561원까지 오른 후 최고 수준이다. 이란이 원유 수송 핵심 경로인 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 국제 유가는 치솟고 안전 자산인 달러 가치는 연일 급등하고 있다.

전쟁이 장기화 국면에 접어들면 주요 전방산업 위축에 따른 수요 둔화 가능성으로 철강재 판매량 둔화가 예상되고, 유가와 물류비 상승에 따른 원가 상승 부담도 커진다.

특히 달러/원 환율이 1500원을 돌파하면서 국내 철강업계는 당혹스런 상황이다. 국내 철강사들이 철광석, 제철용 원료탄을 해외에서 달러로 구매하고 있기 때문이다.

광양제철소 후판공장 고망간(Mn)강 생산공정 [사진=포스코홀딩스]

여기에 최근 산업용 전기요금 인상도 철강업계에 부담으로 작용하고 있다. 지정학적 리스크에 국제유가, 액화천연가스(LNG) 가격 등의 상승이 전기요금 상승으로 이어지면 전력 다소비 업종인 철강업계는 원가 부담이 커질 수밖에 없다.

포스코노동조합과 현대제철지회는 지난 19일 공동 기자회견을 열고 국가 지원을 촉구했다. 양대 노총 소속 조직이자 업계 1·2위 기업 노조가 한 목소리를 낸 건 이례적이다. 그만큼 철강산업이 '생존의 분기점'에 들어섰다는 위기 인식이 반영된 것으로 해석된다.

한국노총 금속노련 포스코노동조합과 민주노총 금속노조 포항 현대제철지회는 기자회견에서 현 상황을 '국가산업안보 비상사태'로 규정하고 ▲산업용 전기요금 부담 완화 ▲탄소배출권 제도 개선 ▲수소환원제철 등 친환경 기술 전환에 대한 국가 지원을 촉구했다.

김성호 포스코노동조합 위원장은 "포항제철소는 올들어 계속 적자"라며 "포스코가 이 정도로 어려우면 주위의 중소기업은 이미 무너진 것"이라고 말했고, 송재만 현대제철지회 지회장은 "지난해 현대제철 포항공장에서만 500명이 나갔는데 올해는 상황이 더 안좋아지고 있다"고 했다.

박성봉 하나증권 애널리스트는 "전쟁 장기화와 국제유가 상승이 국내 산업용 전기요금 인상으로 이어지면, 철강사들의 수익성에 부정적으로 작용할 수밖에 없다"고 말했다.

y2kid@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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