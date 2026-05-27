잠실 '러닝 메카' 키우는 롯데百…써코니 국내 1호점 연다

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써코니, 미국 러닝화 브랜드...롯데백화점 잠실점 7층에 입점

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 글로벌 러닝화 브랜드 써코니(Saucony)의 국내 첫 매장을 열고 러닝족 공략에 나선다. 석촌호수와 올림픽공원 등 러닝 인프라가 밀집한 잠실 상권 경쟁력을 앞세워 수도권 대표 '러닝 성지' 입지를 강화하겠다는 전략이다.

롯데백화점은 오는 29일 잠실점 7층에 써코니 국내 1호 매장을 오픈한다고 27일 밝혔다.

써코니는 1898년 미국 펜실베이니아에서 출발한 스포츠 브랜드로, 글로벌 러너들 사이에서 높은 인지도를 확보하고 있다. 국내에서는 고성능 러닝화인 엔돌핀(Endorphin) 시리즈가 인기를 끌며 러닝 마니아층을 중심으로 수요가 확대되고 있다.

서울 송파구 신천동 롯데백화점 잠실점 7층에 오픈한 써코니 매장 전경. [사진=롯데백화점 제공]

롯데백화점은 잠실 상권의 러닝 수요에 주목했다. 잠실 일대는 석촌호수와 잠실한강공원, 올림픽공원 등을 중심으로 러닝 인구가 몰리는 대표 상권으로 꼽힌다. 회사 측은 써코니 매장 유치를 통해 스포츠·러닝 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

오픈 기념 한정판 상품도 선보인다. 뉴욕 기반 브랜드 민티드 뉴욕(Minted New York)과 협업한 '써코니 X 민티드 뉴욕' 러닝화를 국내 단독으로 출시한다. 해당 제품은 오는 30일 잠실점에서만 한정 판매되며 가격은 33만9000원이다. 희소성이 높은 만큼 오픈런 수요도 기대된다는 설명이다.

체험형 콘텐츠도 강화한다. 롯데백화점은 전문 러닝 크루와 함께 잠실 일대를 달리는 런 세션(Run Session)을 총 3차례 운영한다. 또 석촌호수와 잠실한강공원, 올림픽공원 등을 연계한 러닝 인증 이벤트도 진행해 반다나(Bandana)와 쇼퍼백(Shopper Bag) 등 한정판 굿즈를 증정할 예정이다.

롯데백화점 관계자는 "국내 러너들이 기다려온 써코니 매장을 유통사 최초로 선보이게 됐다"며 "러닝과 패션을 결합한 차별화 콘텐츠를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com