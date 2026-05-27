송언석, "6·3 지선, 중산층·서민 재산과 내 집 마련의 꿈을 지키는 선거"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 공동선대위원장은 27일 일주일 앞으로 다가온 지방선거를 앞두고 페이스북을 통해 "이번 선거는 지역 대표를 뽑는 차원을 넘어 국민의힘과 함께 서민과 중산층의 재산과 내 집 마련의 꿈을 지켜내는 선거"라고 말했다.

그는 "김용범 정책실장은 이미 '성공의 비용' 운운하며 고금리 상황을 정당화했고, 이자 부담 증대를 인정했다"며 "한국은행 부총재 역시 지난 5월 초 인터뷰에서 추가 금리 인상 가능성을 시사했다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 18일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 6.3 지방선거 현안 관련 기자간담회에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 폭행 사건 관련해 발언을 하고 있다. 2026.05.18 jk31@newspim.com

이어 "고환율과 고물가 등 모든 상황이 금리 인상을 기정사실화 하고 있다"며 "문제는 금리 인상으로 인해 국민이 감당해야 할 충격"이라고 강조했다.

송 공동선대위원장은 "이미 7%를 넘은 주담대 이자 부담이 더욱 커질 것"이라며 "이른바 영끌 가구의 이자 부담은 사실상 감당하기 어려운 수준이 될 것"이라고 우려했다.

그러면서 "집 없는 서민들의 고통도 커진다"며 "전세대출 금리가 오르면 이자 부담이 폭증하고, 그 영향으로 월세까지 오를 것"이라고 덧붙였다.

또 "겨우 버티고 있는 자영업자와 소상공인들은 추가 이자 부담으로 인하여 폐업과 부실 위험이 급격히 확대될 것"이라며 "중산층과 서민의 민생경제가 총체적 파국에 직면하게 되는 것"이라고 목소리를 높였다.

아울러 "국민의힘은 포퓰리즘 현금살포가 아니라, 시장의 신뢰를 회복하고 민생경제를 안정시키는 책임 있는 경제정책으로 서민과 중산층의 삶을 지켜내겠다"며 "이재명 정부의 위험한 포퓰리즘 정책에 엄중한 경고를 보내 주시고, 중산층과 서민의 재산, 그리고 내 집 마련의 꿈을 지켜낼 수 있도록 국민의힘에 힘을 모아주시길 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

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