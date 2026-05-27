국민의힘, 李대통령 부산 방문에 "노골적 선거 개입…본인 방탄용 구걸"

박성훈 "민생 외면하고 선거 개입 극에 달해"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 27일 이재명 대통령이 지방선거를 앞두고 부산을 방문해 노골적인 관권선거에 나섰다고 비판했다.

박성훈 중앙선거대책위원회 공보단장은 이날 논평을 통해 "선거 중립의 의무 따위는 휴지 조각처럼 내팽개친 이재명 대통령의 노골적인 선거 개입이 극에 달하고 있다"며 "이번 선거에서 민주당이 패배할 경우 자신의 사법 리스크를 덮어줄 '공소취소 특검법' 추진 동력이 약화될까 봐 대통령 권한과 국정을 사실상 선거에 동원하고 있다"고 주장했다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 단장은 "이 대통령은 26일 오전 청와대에서 '동남권 전략적 투자'를 운운하며 선거용 예산 미끼를 던지더니, 오후에는 곧바로 부산 자갈치시장으로 내려가 노골적인 관권선거판을 벌였다"고 비판했다.

그는 "특히 '대통령 내외가 온갖 산해진미를 맛보았다', '시민들이 대통령을 연호하며 악수하고 기뻐했다'는 청와대 수석대변인의 브리핑은 북한 김정은의 현지지도 우상화 찬양 글을 연상케 하는 낯 뜨거운 '명비어천가' 그 이상도 그 이하도 아니다"라고 지적했다.

박 단장은 "대통령이 지방선거가 열흘도 남지 않은 시점에, 그것도 최대 격전지인 부산을 집중적으로 찾는 이유는 너무나도 뻔하다"며 "국민을 위한 민생 행보가 아니라 본인의 정치적 생존을 위한 '방탄용 표 구걸 유세'라는 비판을 피할 수 없다"고 말했다.

그는 "그동안 거대 의석의 힘으로 부산의 염원인 '부산 글로벌허브도시 특별법'의 발목을 잡았고, '산업은행 부산 이전'을 사실상 물거품으로 만들며 부산의 미래 성장 동력을 스스로 훼손해 놓고, 이제 와 선거철이 되니 부산 시민들에게 예산과 사업을 들먹이며 표를 호소하는 모습은 명백한 기만"이라고 비판했다.

이어 "뒤로는 부산의 미래를 막아 세우고, 앞에서는 선거를 앞두고 급히 내려와 '예산 떡고물'을 던져주듯 생색내는 행태는 위대한 부산 시민들에 대한 모독"이라며 "대통령이 대놓고 관권선거의 막장극을 벌이며 민주당 선거운동원 노릇을 하겠다면, 차라리 당당하게 기호 1번 옷을 입고 유세장에 서라"고 촉구했다.

박 단장은 "지금 국민은 고물가·고금리·고환율의 '3고 위기' 속에서 하루하루 버티고 있으며 서민 경제는 벼랑 끝으로 내몰리고 자영업자와 청년들의 한숨은 깊어지고 있다"며 "청와대 참모라는 자는 경제 실패를 두고 '성공 비용'이라는 황당무계한 궤변을 늘어놓고, 대통령 부부는 선거판을 찾아다니며 한가롭게 독도 새우 먹방쇼를 하고 있으니 국민들은 허탈함과 분노를 느낄 수밖에 없다"고 비판했다.

그는 "국민의 고통과 민생은 뒷전으로 밀어둔 채, 오직 자신의 정치적 방탄과 권력 유지를 위한 관권선거에만 눈이 먼 이재명 정권의 오만은 결국 거센 민심의 역풍에 직면하게 될 것"이라며 "민생을 외면하고 권력을 사유화한 정권의 끝은, 이번 지방선거에서 현명한 유권자들의 단호한 심판뿐임을 강력히 경고한다"고 밝혔다.

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