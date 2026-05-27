전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

국민의힘, 李대통령 부산 방문에 "노골적 선거 개입…본인 방탄용 구걸"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘은 27일 이재명 대통령의 부산 방문을 두고 지방선거 앞둔 노골적 관권선거라고 비판했다
  • 박성훈 단장은 이 대통령의 동남권 투자 발표와 자갈치시장 방문이 사법리스크 방탄용 선거 개입이라며 부산 지원 공약도 기만이라고 주장했다
  • 그는 이재명 정권이 민생을 외면하고 권력을 사유화한 채 관권선거에만 몰두하고 있다며 지방선거에서 유권자의 단호한 심판을 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박성훈 "민생 외면하고 선거 개입 극에 달해"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 27일 이재명 대통령이 지방선거를 앞두고 부산을 방문해 노골적인 관권선거에 나섰다고 비판했다.

박성훈 중앙선거대책위원회 공보단장은 이날 논평을 통해 "선거 중립의 의무 따위는 휴지 조각처럼 내팽개친 이재명 대통령의 노골적인 선거 개입이 극에 달하고 있다"며 "이번 선거에서 민주당이 패배할 경우 자신의 사법 리스크를 덮어줄 '공소취소 특검법' 추진 동력이 약화될까 봐 대통령 권한과 국정을 사실상 선거에 동원하고 있다"고 주장했다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 단장은 "이 대통령은 26일 오전 청와대에서 '동남권 전략적 투자'를 운운하며 선거용 예산 미끼를 던지더니, 오후에는 곧바로 부산 자갈치시장으로 내려가 노골적인 관권선거판을 벌였다"고 비판했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

그는 "특히 '대통령 내외가 온갖 산해진미를 맛보았다', '시민들이 대통령을 연호하며 악수하고 기뻐했다'는 청와대 수석대변인의 브리핑은 북한 김정은의 현지지도 우상화 찬양 글을 연상케 하는 낯 뜨거운 '명비어천가' 그 이상도 그 이하도 아니다"라고 지적했다.

박 단장은 "대통령이 지방선거가 열흘도 남지 않은 시점에, 그것도 최대 격전지인 부산을 집중적으로 찾는 이유는 너무나도 뻔하다"며 "국민을 위한 민생 행보가 아니라 본인의 정치적 생존을 위한 '방탄용 표 구걸 유세'라는 비판을 피할 수 없다"고 말했다.

그는 "그동안 거대 의석의 힘으로 부산의 염원인 '부산 글로벌허브도시 특별법'의 발목을 잡았고, '산업은행 부산 이전'을 사실상 물거품으로 만들며 부산의 미래 성장 동력을 스스로 훼손해 놓고, 이제 와 선거철이 되니 부산 시민들에게 예산과 사업을 들먹이며 표를 호소하는 모습은 명백한 기만"이라고 비판했다.

이어 "뒤로는 부산의 미래를 막아 세우고, 앞에서는 선거를 앞두고 급히 내려와 '예산 떡고물'을 던져주듯 생색내는 행태는 위대한 부산 시민들에 대한 모독"이라며 "대통령이 대놓고 관권선거의 막장극을 벌이며 민주당 선거운동원 노릇을 하겠다면, 차라리 당당하게 기호 1번 옷을 입고 유세장에 서라"고 촉구했다.

박 단장은 "지금 국민은 고물가·고금리·고환율의 '3고 위기' 속에서 하루하루 버티고 있으며 서민 경제는 벼랑 끝으로 내몰리고 자영업자와 청년들의 한숨은 깊어지고 있다"며 "청와대 참모라는 자는 경제 실패를 두고 '성공 비용'이라는 황당무계한 궤변을 늘어놓고, 대통령 부부는 선거판을 찾아다니며 한가롭게 독도 새우 먹방쇼를 하고 있으니 국민들은 허탈함과 분노를 느낄 수밖에 없다"고 비판했다.

그는 "국민의 고통과 민생은 뒷전으로 밀어둔 채, 오직 자신의 정치적 방탄과 권력 유지를 위한 관권선거에만 눈이 먼 이재명 정권의 오만은 결국 거센 민심의 역풍에 직면하게 될 것"이라며 "민생을 외면하고 권력을 사유화한 정권의 끝은, 이번 지방선거에서 현명한 유권자들의 단호한 심판뿐임을 강력히 경고한다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동