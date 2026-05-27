대신자산신탁, 분당 푸른마을 재건축 MOU 체결…4964세대 주거단지 조성

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분당구 수내동 73번지 일대 총 22만3981㎡ 재건축

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁은 27일 '분당 푸른마을 재건축'을 위해 추진준비위원회와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 MOU는 대한토지신탁과 함께 진행됐으며, 양사는 사업 시행 초기부터 전문적인 사업관리 역량을 바탕으로 안정적이고 신속한 재건축을 지원한다는 방침이다.

서울 대신파이낸스센터에서 김송규 대신자산신탁 대표이사(왼쪽 여섯 번째)가 추진준비위원회 라우현 위원장(왼쪽 네 번째)과 분당 푸른마을 재건축사업 양해각서를 체결했다. [사진=대신증권]

사업지는 성남시 분당구 수내동 73번지 일대다. 총 22만3981㎡를 재건축해 지하 4층~지상 44층, 약 4964세대의 대규모 주거단지 조성을 목표로 한다.

해당 구역에는 수내초와 수내중, 분당중앙공원 등이 위치해 교육과 쾌적한 생활환경을 갖추고 있다. 도보로 분당선, 신분당선 이용이 가능하고 분당수서간 도시고속화도로와 경부고속도로 등 광역 교통망도 인접해 서울 및 교외 이동 편의성도 뛰어나다고 회사 측은 설명했다.

김송규 대신자산신탁 대표이사는 "해당 구역을 비롯해 성남시에서 특별정비구역 2차 공모 준비가 진행 중인 만큼 향후 재건축이 본격화되면 분당의 잠재가치가 한층 더 높아질 것으로 기대된다"며 "우수한 교통 환경과 풍부한 교육·생활 인프라를 기반으로 향후 인근 지구와 연계한 대규모 주거벨트 형성이 가능할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com