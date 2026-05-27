우리은행, 고금리 대출 고객 위한 4~7% 저금리 상품 출시

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최저 연 4%대 중반부터, 최장 10년 상환 가능

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행이 27일 우리금융그룹 계열사의 고금리 신용대출 고객을 위한 대환 상품 '우리 WON Dream 갈아타기 대출'을 출시했다.

[사진= 우리은행]

우리카드, 우리금융저축은행, 우리금융캐피탈에서 고금리 신용대출을 이용 중인 고객이 우리은행의 낮은 금리 상품으로 전환할 수 있도록 설계됐다. 신청 대상은 연 소득 3500만 원 이하의 근로소득자, 프리랜서 등 비임금근로자, 주부 등이다.

우리은행은 금융거래내역뿐 아니라 통신·소액결제 등 비금융 데이터를 반영한 대안신용평가를 활용해 대출 가능 신용구간을 확대했다. 기존 금융정보만으로는 평가가 어려웠던 고객도 신청할 수 있다.

대출 한도는 최대 2000만 원이며, 금리는 최저 연 4%대 중반부터 최고 연 7% 이내다. 우리은행 신용대출 중 처음으로 최장 10년까지 상환 가능한 혼합형 분할상환방식을 도입해 월 원리금 부담을 낮췄다. 청년, 고령자, 장애인, 기초생활수급자, 차상위계층 등 사회적 배려 대상 고객과 신용등급 7구간 이하 포용금융 고객에게는 우대금리를 제공한다.

신청은 우리은행 모바일 앱 '우리WON뱅킹' 내 포용금융 통합 서비스 '우리포용금융 36.5도'를 통해 비대면으로 가능하다. 이 서비스는 우리은행과 우리금융그룹 계열사, 제휴 금융사의 대출 한도와 조건을 한 번에 확인할 수 있는 통합한도 조회 기능도 제공한다.

romeok@newspim.com