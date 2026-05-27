박충권 "李정부, 북한 '섞어쏘기' 도발에도 유화 정책…환상 벗어나야"

"안보 기조 전환해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 27일 북한의 탄도미사일·방사포·자폭 드론을 혼합한 '섞어쏘기' 도발에 대해 이재명 정부의 대북 유화 기조를 강력히 비판했다.

박충권 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 이날 논평을 통해 "북한이 대한민국 심장부를 정조준한 무력 도발을 강력히 규탄한다"며 "이번 도발은 이재명 정부가 고수해 온 대북 유화 기조가 얼마나 공허한 것이었는지를 여실히 드러낸다"고 밝혔다.

박충권 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

박 단장은 "정부가 가짜 평화의 환상에 기대어 북한의 눈치를 살피는 동안, 북한은 우리를 겨냥한 핵·미사일 능력을 착실히 고도화해 왔다"며 "이재명 정부는 북한의 거듭된 도발 앞에서도 소극적 대응으로 일관하며 국민의 불안을 방치하고 있다"고 지적했다.

이어 "정부 부처 수장들이 대한민국을 위협하는 명백한 주적을 향해 '주적'이라는 말조차 입에 올리지 못하는 촌극이 벌어지며 국민의 공분을 사고 있다"고 비판했다.

박 단장은 "구걸로 얻은 평화는 진정한 평화가 아니며, 적의 선의에 기댄 안보는 국가와 국민의 생명을 담보로 한 도박"이라며 "이재명 정부는 실패한 유화정책의 환상에서 벗어나, 공고한 한미동맹을 토대로 한 안보 기조를 전면 전환할 것을 촉구한다"고 강조했다.

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