KB자산운용, 삼성전자·SK하이닉스 2배 추종 단일종목 레버리지 출시

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국내 최초 단일종목 레버리지 상품…환전 없이 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 27일 'RISE 삼성전자단일종목레버리지'와 'RISE SK하이닉스단일종목레버리지' 등 단일종목 레버리지 상품 2종을 상장한다고 밝혔다.

레버리지 상품은 현물 주식 외에도 선물·옵션·스왑 등 파생상품을 활용해 기초자산의 일간 수익률을 일정 배율로 추종하는 구조로 이뤄졌다. 동일한 투자금으로 더 큰 투자 포지션을 확보할 수 있는 만큼 상승 구간에서 수익 극대화를 노리는 단기 전략이나 방향성 투자에 활용된다.

단일종목 레버리지 상품의 경우 특정 기업 주가를 2배로 추종하는 구조로, 분산 투자보다 개별 기업의 성장성과 모멘텀에 집중 투자할 수 있다는 점이 특징이다.

[사진=KB자산운용]

KB자산운용에 다르면 RISE 삼성전자단일종목레버리지와 RISE SK하이닉스단일종목레버리지는 각각 해당 종목 주가의 일간 수익률을 2배 수준으로 추종하도록 설계됐다. 현물과 파생상품을 결합해 약 200% 수준의 익스포저를 확보하며, 환전 없이 국내 주식 계좌를 통해 정규 거래시간 중 실시간 매매가 가능하다.

특히 해외 상장 상품 대비 환 리스크가 없고, 국내 증시 실시간 대응이 가능한 데다 기존 주식 계좌 그대로 투자할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 총보수는 연 0.0901%다.

다만 두 상품은 일간 수익률을 기준으로 추종하는 특성상 장기 투자 시 기초자산 누적 수익률과 괴리가 발생할 수 있고, 변동성이 큰 시장에서는 손실 폭이 확대될 수 있어 투자에 유의할 필요가 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 삼성전자·SK하이닉스단일종목레버리지는 K-메모리 산업의 구조적 성장에 보다 직관적이고 효율적으로 투자할 수 있는 새로운 수단이 될 것"이라며 "환전이나 해외 거래 불편 없이 국내 시장에서 직접 투자할 수 있다는 점에서도 의미가 크다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com