삼성전자 임금교섭 가결…파업 리스크 걷혔다

찬성률 73.7%로 잠정합의안 최종 확정

DS·DX 표심 갈리며 노노갈등은 여전



[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노사의 2026년 임금교섭 잠정합의안이 조합원 찬반 투표에서 70% 이상의 찬성률로 가결되며 최종 확정됐다. 이번 가결로 잠정합의안이 법적 효력을 얻게 되면서 그동안 우려됐던 파업 가능성도 사실상 해소된 것으로 관측된다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 2026년 임금교섭 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표를 실시한 결과 찬성률 73.7%로 가결됐다고 27일 밝혔다. 공동교섭단에 따르면 의결권이 있는 노조 조합원 총 6만5593명 중 6만2616명이 참여해 95.5%의 최종 투표율을 기록했으며, 이 중 4만6142명이 찬성표를 던졌다. 이번 투표는 지난 22일 오후 2시 12분부터 이날 오전 10시까지 엿새간 진행됐다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

노조별로는 사업부 및 부문간 이해관계에 따라 찬반 표심이 뚜렷하게 갈렸다. 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)에서는 참가 인원 5만5333명(투표권자 5만7332명) 중 4만4606명이 찬성해 80.6%의 높은 찬성률을 보였다. 반면 전국삼성전자노동조합(전삼노)은 7283명(투표권자 8261명) 중 1536명만 찬성하고 5747명이 반대해 찬성률이 21.1%에 그쳤다. 이는 특별경영성과급을 받는 반도체 담당 디바이스솔루션(DS)부문 소속이 다수인 초기업노조와 달리, 성과급 격차에 대한 불만이 쌓인 스마트폰·가전 담당 디바이스경험(DX)부문 직원들이 중심이 된 전삼노에서 막판 반대 표심이 결집했기 때문으로 풀이된다.

최종 확정된 잠정합의안에 따른 성과급은 내년 1월쯤 지급될 전망이다. 성과급 재원은 초과이익성과급(OPI)과 DS부문 특별경영성과급으로 나뉜다. OPI는 기존과 동일하게 연봉의 최대 50% 상한선 내에서 지급된다. DS부문 특별경영성과급은 영업이익의 10.5%를 재원으로 삼아 부문 40%, 사업부 60% 비율로 배분하기로 합의했다. 공통조직의 경우 메모리사업부 지급률의 70% 수준을 적용하며 적자사업부는 공통 지급률의 60%를 반영하되 이 기준은 2027년분부터 도입된다.

한편, 노조 규약에 의거해 투표권자 과반 참여와 찬성으로 가결 조건을 충족한 공동교섭단은 이날 오전 11시 사측과 임금협약 조인식을 진행할 예정이다.

aykim@newspim.com