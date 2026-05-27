동아제약, 립밤형 입술포진 치료제 '포지듀얼크림' 출시

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아시클로버·히드로코르티손 복합 함유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 립밤 형태 용기를 적용한 입술포진 치료제 '포지듀얼크림'을 출시했다고 27일 밝혔다.

입술포진은 헤르페스 1형 바이러스(HSV-1)에 의해 발생하는 구강 및 구강 주변 감염 질환이다. 병변 진행 속도가 빠르고 재발성이 높은 것이 특징으로, 침 등 타액 접촉이나 스트레스, 피로, 면역 저하 등으로 발생할 수 있다.

립밤 타입 입술포진 치료제 '포지듀얼크림' [사진=동아제약]

포지듀얼크림은 항바이러스 성분인 아시클로버와 항염 성분인 히드로코르티손을 복합 함유해 바이러스 증식 억제와 염증 완화에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 회사 측은 물집과 진물 등 입술포진으로 인한 다양한 증상 관리가 가능하다.

제품은 투명하게 흡수되는 크림 제형으로 발림성을 높였으며, 사용 후 하얗게 잔여물이 남지 않는 것이 특징이다.

특히 동아제약은 입술포진 외용제 가운데 처음으로 립밤 형태 용기를 적용해 휴대성과 사용 편의성을 강화했다고 강조했다. 또 내구성을 높인 라미네이트 튜브를 적용해 외부 활동 중에도 간편하게 사용할 수 있도록 했다.

포지듀얼크림은 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "반복적으로 발생하는 입술포진은 초기 단계 관리가 중요한 만큼 포지듀얼크림이 증상 관리에 도움이 되길 바란다"며 "기존 제형의 불편감을 개선하고 립밤 타입 패키지를 적용해 일상 속에서도 편리하게 사용할 수 있도록 했다"고 말했다.

한편 동아제약은 일반의약품과 헬스케어 제품군 확대를 통해 소비자 맞춤형 제품 개발을 강화하고 있다.

sykim@newspim.com