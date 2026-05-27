한투운용, 삼전닉스 단일종목 레버리지 상품 상장

단일종목 레버리지 상품 중 연간 총보수 최저 '0.0901%'

현물과 선물 혼합형 구조 택해…분배금 지급 가능

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 27일 단일종목 레버리지 상품인 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'(이하 ACE 단일종목 레버리지 시리즈)를 신규 상장한다고 밝혔다.

한국투자신탁운용에 따르면 ACE 단일종목 레버리지 시리즈의 가장 큰 장점은 '비용 경쟁력'이다. ACE 단일종목 레버리지 시리즈 2종의 연간 총 보수는 각 0.0901%로, 이날 동시 상장하는 단일종목 레버리지 상품 중 최저보수에 해당한다. 한국투자신탁운용은 당초 연간 총보수를 0.091%로 책정했으나, 동일 유형 상품의 출시 트렌드와 투자자 거래 비용 부담 최소화를 위해 지난 22일 보수를 한 차례 인하해 연간 0.0901%로 확정했다.

[사진=한국투자신탁운용]

ACE 단일종목 레버리지 시리즈의 또 다른 특징은 현물과 선물을 혼합하는 구조다. 단일종목 레버리지 상품의 경우 안정적인 운용과 추적 효율성이 매우 중요하기 때문에 현물과 선물을 혼합 편입하는 전략을 택했다. 현물을 일부 편입하는 운용 방식을 통해 선물 시장 수급 영향이나 롤오버(월물 교체) 비용을 낮출 수 있다.

현물을 편입하는 만큼 분배금 지급도 계획 중이다. ACE 단일종목 레버리지 시리즈는 편입한 현물에서 발생하는 배당금을 재원으로 분기 분배를 할 예정이다. ACE 단일종목 레버리지 시리즈 투자자는 레버리지로 인한 수익 외에도 분배금을 통한 추가적인 수익을 추구할 수 있는 셈이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "해외 상장된 단일종목 레버리지 상품에 대한 국내 투자자들의 관심이 높다는 점을 반영해 투자자 선택지 차원에서 ACE 단일종목 레버리지 시리즈를 선보이게 됐다"고 말했다.

이어 "단일종목 레버리지 상품은 개별 종목의 일간 수익률을 두 배로 추종하는 구조인 만큼, 기초자산 가격이 급락할 경우 손실도 커질 수 있다는 점을 유념해야 한다"며 "투자자분들께서는 단기적으로 시장에 대응하는 수단으로 활용해 주시길 바라며, 당사는 상품을 안정적으로 운용할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

단일종목 레버리지 상품은 단일종목 기반 상품으로 지수를 기초로 하는 분산투자 상품이 아니라 하나의 개별 기업에 집중 투자하므로 해당 기업의 위험에 그대로 노출된다. 단기간에 손실이 확대될 수 있으며, 횡보장에도 손실이 발생할 수 있어 단기 투자에 적합한 상품이다.

한편 단일종목 레버리지 상품은 국내 상장 ETF와 해외 상장 ETF 간 비대칭 규제를 해소하기 위해 정부가 도입한 신상품으로, 지난 4월 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령'이 통과되며 출시가 가능해졌다. 변동성이 큰 레버리지 상품인 만큼 시가총액과 거래량 등이 우수한 국내 우량주식만 활용해 상품 출시가 가능하며, 현재 상품화가 가능한 종목은 삼성전자와 SK하이닉스다.

rkgml925@newspim.com