[로펌이슈] 세종, 이창희 전 국방기술품질원장 영입…방산·국방 자문 역량 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 방위사업 및 국방획득 분야 전문가인 이창희 전 국방기술품질원 원장을 고문으로 영입하며 방산·국방 분야 자문 역량 강화에 나섰다.

세종은 육군사관학교 40기 출신인 이창희 고문이 약 34년간 육군과 국방부, 방위사업청 등에서 방위력개선 및 획득정책 관련 주요 보직을 두루 거친 전문가라고 27일 밝혔다.

이창희 고문(전 국방기술품질원 원장). [사진=세종]

이 고문은 육군 전방부대 참모와 대대장 등을 역임한 뒤 방위력개선 분야 전문형 장교로 선발돼 국방부와 육군본부, 방위사업청에서 방산 정책과 사업관리 업무를 수행했다.

특히 2004년 국무총리실 산하 국방획득제도개선단 간사로 활동하며 국방획득제도 개선방안 수립과 정부조직법 개정, 방위사업법 제정 과정에 참여했고, 방위사업청 개청에도 핵심 역할을 한 것으로 평가받는다.

방위사업청 출범 이후에는 비서실장과 전략혁신기획단 부단장, 획득정책과장 등을 맡아 방위사업 제도 발전에 기여했다. 전역 후에는 국방개혁위원회 부위원장 및 간사로 활동하며 정부의 국방개혁 정책 수립에도 참여했다.

또 제5대 국방기술품질원 원장을 지내며 기술기획과 품질관리, 방산수출 지원체계 고도화, 국방기술진흥연구소 설립 등을 주도했다.

세종은 이 고문이 정책과 현장을 아우르는 전문성을 바탕으로 방산 정책과 사업관리, 기술개발, 전력화, 방산수출 등 방위력개선사업 전 분야에서 자문 역할을 맡게 될 것이라고 설명했다.

오종한 세종 대표변호사는 "이창희 고문은 방위력개선을 포함한 방산·국방 주요 현안에 대해 깊이 있는 통찰력과 실무 경험을 겸비한 전문가"라며 "최근 K-방산 수출이 본격화되는 등 방산·국방 산업을 둘러싼 법률 수요가 고도화되는 가운데, 세종 방산·국방팀은 한층 강화된 맨파워를 바탕으로 전략적·통합적 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com