철강업 위기에 인천 동구 '고용위기 선제대응지역' 지정

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노동부, 올해 3차 고용정책심의회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 인천 동구가 고용위기 선제대응지역으로 지정됐다. 통상환경 악화, 중국발 공급과잉 등으로 인한 철강업 불황이 지역 내 고용 둔화로 이어질 것을 우려해서다.

고용노동부는 15일 올해 제3차 고용정책심의회를 열고 인천 동구를 고용위기 선제대응지역으로 신규 지정한다고 결정했다.

인천 동구는 철강업이 주된 산업인 지역이다. 철강업은 현재 통상환경 악화, 중국발 공급과잉, 저탄소 전환 압박 등으로 업황 자체가 어려움을 겪고 있다. 노동부는 주요 기업 공장 폐쇄, 가동률 하향 조정 등 생산이 줄고 고용이 둔화되는 상황을 고려했다고 설명했다.

현대제철 철근 생산 공정 [사진=현대제철] 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.

고용위기 선제대응지역 제도는 고용 사정이 급격히 악화될 우려가 있는 지역에 선제적으로 고용유지, 직업훈련, 생계안정 등 지원하는 제도다. 선정된 지역에는 고용유지지원금, 직업능력개발지원사업, 생활안정자금융자 등을 평상시보다 더 많이 지급한다.

인천 동구 사례는 지난 2일 지역·산업별 고용동향 모니터링 체계를 가동한 이래 처음으로 고용위기 선제대응지역 지정 건의가 접수된 사례다. 노동부는 김영훈 장관이 즉시 지정을 검토하고 지역의 고용상황이 악화되지 않도록 선제적이고 즉각적으로 조치할 것을 지시했다고 밝혔다.

지정기간은 오는 6월까지다. 인천 동구가 오는 7월부터 중구 지역 일부와 제물포구로 개편되는 점을 고려했다. 제물포구에 대한 고용위기 선제대응지역 지정 여부는 아직 결정되지 않았다. 노동부는 건의를 받을 경우 신속 검토한다는 입장이다.

sheep@newspim.com