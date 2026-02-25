인천시, 동구 '고용위기 선제대응지역' 지정 건의…철강업계 공장 밀집

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 불황을 겪고 있는 국내 철강업계의 주요 공장이 모여 있는 동구를 '고용위기 선제대응지역'으로 지정해 줄 것을 고용노동부에 건의키로 했다고 25일 밝혔다.
시는 이날 고용심의회를 긴급 개최하고 이 같은 내용을 심의·의결했다.
국내 철강업계는 건설경기 침체와 중국 등 글로벌 저가 철강 공세, 산업용 전기 요금 인상 등으로 최근 3년 동안 매년 생산량과 매출이 하락하는 등 어려움에 처해 있다.
고용위기 선제대응지역으로 지정되면 기업과 근로자들은 최장 12개월 동안 고용유지지원금, 직업훈련비, 생활안정자금융자 등의 지원을 받을 수 있다.
이번에 시가 고용위기 선제대응지역 지정을 건의한 동구에는 현대제철과 동국제강 등 국내 주요 철강업체의 공장들이 몰려 있다.
동구에 있는 현대제철 인천공장은 지난달 철근 수요 감소로 생산량을 절반으로 줄이기로 하고 생산 설비 일부를 폐쇄했다.
지난해 3분기 기준 주요 철강제품 가동률은 전년 동기 대비 최대 23% 감소했으며 동구의 1차 철강 제조업 피보험자 수는 6개월 연속 감소하는 등 고용지표가 악화되고 있다.
인천시 관계자는 "동구 철강산업은 인천 제조업의 핵심 축이자 지역 경제의 기반산업"이라며 "고용 충격이 지역 전반으로 확산하기 전에 정부 차원의 신속한 지원이 필요하다"고 말했다
hjk01@newspim.com