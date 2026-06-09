넥스브이, STK 2026서 AI 멘탈케어 솔루션 공개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 인공지능 전문기업 넥스브이가 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '제15회 스마트테크코리아(STK 2026)'에 참가해 AI 멘탈케어 솔루션 '위로미(Weromy)'를 중심으로 한 AI 마음 서비스를 선보인다고 밝혔다.

넥스브이는 이번 전시에서 기업부스와 특별관을 운영하며 공공기관, 교육기관, 복지시설, 기업 복지 현장 등에 적용 가능한 AI 기반 정서지원 솔루션을 소개한다. 관람객은 현장에서 자신의 마음 상태를 점검하고 AI 상담과 진로탐색 콘텐츠를 체험할 수 있다.

특별관에서는 심리척도 기반의 '위로미 마음검사'를 운영한다. 관람객은 검사 결과를 통해 현재 마음 상태를 확인하고 AI가 제공하는 해석을 받아볼 수 있다. 비접촉 센서를 활용한 스트레스 측정과 AI 상담, 힐링 콘텐츠를 연계한 '위로미 멘탈헬스 데스크'도 함께 선보인다.

기업부스에서는 '위로미 V3 통합형'을 비롯해 기능별 솔루션을 공개한다. 주요 서비스는 마음 상태를 점검하는 '마음검사', 고민에 대한 AI 응원 메시지를 엽서 형태로 제공하는 '마음우체통', AI 상담사와 대화를 통해 감정을 정리하는 '마음전화' 등이다. 이와 함께 감정 상태에 맞는 메시지를 제공하는 '마음자판기'와 가치관 기반 진로탐색 서비스인 '진로자판기'도 소개한다.

위로미는 생성형 AI와 자연어처리 기술을 기반으로 사용자의 고민과 감정 흐름을 분석해 맞춤형 공감 응답을 제공하는 AI 멘탈케어 솔루션이다. 넥스브이는 국내 의료기관과의 임상 협력을 통해 위로미 챗봇 사용 후 우울 증상 지표(PHQ-9)가 감소하는 경향을 확인했다고 설명했다.

또한 위로미는 조달청 혁신제품으로 지정됐으며, 넥스브이는 관련 기술력과 활용 성과를 인정받아 2025년 대통령 표창을 수상했다.

윤현지 넥스브이 대표는 "이번 전시를 통해 AI 멘탈케어 기술과 현장형 솔루션을 소개할 계획"이라며 "위로미가 정서지원과 기관 운영 효율화를 지원하는 솔루션으로 활용될 수 있음을 알리겠다"고 말했다.

[이미지=넥스브이] AI 멘탈케어 솔루션 '위로미'

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