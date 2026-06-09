DB손보, '한문철TV협업' 보행자사고 변호사자문 특약 65만건 돌파

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월평균 7만6000건 가입…차대 보행자 분쟁 보장 수요 반영

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 교통사고 전문가인 한문철 변호사와 협업해 선보인 '보행자사고 변호사자문비용 지원 특별약관'이 출시 9개월 만에 누적 가입 65만건을 돌파했다고 9일 밝혔다.

지난해 8월 출시된 이 특약은 운전 중 발생할 수 있는 차대 보행자 사고와 관련해 과실 책임 여부 등 법률적 판단을 지원하기 위해 마련됐다. 보행자 사고를 둘러싼 과실 비율 분쟁이 늘면서 전문적인 법률 자문 수요가 커진 점을 반영한 상품이다.

DB손해보험 사옥. [사진=DB손해보험]

가입 대상은 개인용 자동차보험과 개인 소유 한정 업무용 자동차보험이다. 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 과정에서 보행자 사고가 발생해 타인이 사망하거나 다친 경우를 보장한다. 자전거와 개인형 이동장치 사고도 보장 대상에 포함된다.

피보험자가 민·형사상 책임과 관련한 법률적 판단을 위해 변호사 자문을 받고 자문의견서를 발급받으면 실제 소요된 비용을 50만원 한도로 실손 보상한다. 자문의견서 발급 과정을 거치지 않고 곧바로 변호사를 선임해 소송을 진행하는 경우에도 변호사 선임비용의 10%를 지원한다.

DB손보는 보행자 사고 발생 시 과실 비율을 둘러싼 분쟁 부담을 낮출 수 있다는 점이 가입 증가로 이어졌다고 설명했다. 해당 특약은 출시 이후 월평균 7만6000건 수준의 가입세를 이어가고 있다.

DB손해보험 관계자는 "한문철 변호사와의 협업을 통해 선보인 이번 특약이 9개월 만에 누적 가입 65만건을 기록한 것은 법률 자문에 대한 운전자들의 수요가 그만큼 크다는 의미"라며 "앞으로도 운전자와 보행자 모두가 안심할 수 있는 상품과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com