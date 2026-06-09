퀀텀 코리아 2026, 7월 DDP서 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국내 최대 규모 양자과학기술 행사인 '퀀텀 코리아 2026(Quantum Korea 2026)'이 7월 2일부터 4일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.

과학기술정보통신부가 주최하는 이번 행사는 '양자가 현실이 되다, 혁신을 위한 담대한 도전(Quantum in Action, Grand Challenges for Innovation)'을 주제로 개최된다. 행사에서는 양자과학기술 분야의 최신 연구 동향과 산업 혁신 사례를 공유하고, 국내외 산·학·연 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.

2023년 시작된 퀀텀 코리아는 올해로 4회째를 맞는다. 국내외 연구자와 기업, 정부 관계자들이 참여해 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서 등 양자기술 전 분야의 발전 방향과 미래 비전을 공유한다.

행사 기간에는 개막식을 비롯해 국제 연구·산업 전시회, 국제 컨퍼런스(CQI), 대중 강연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

국제 컨퍼런스에서는 양자컴퓨팅 분야 연구자인 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 아이작 추앙 교수와 양자정보과학 분야 연구자인 영국 임페리얼 칼리지 런던 김명식 석좌교수가 기조연사로 참여해 최신 연구 성과와 향후 전망을 소개할 예정이다.

전시회에는 국내외 기업과 대학, 연구기관 등 57개 기관이 참가해 양자컴퓨터, 양자통신, 양자센서 등 관련 기술과 연구 성과를 선보인다. 참관객들은 산업 현장에 적용 중인 양자기술과 관련 인프라를 살펴볼 수 있다.

대중을 위한 프로그램도 마련된다. 과학 유튜버 궤도와 허성범X과학쿠키가 참여하는 특별 강연이 진행되며, '세상을 바꾸는 시간 15분(세바시)' 특집 강연에서는 양자기술이 산업과 일상에 미칠 변화에 대한 내용을 다룰 예정이다.

참관객 사전등록은 공식 홈페이지를 통해 6월 26일까지 진행된다. 세부 프로그램과 행사 관련 정보는 공식 홈페이지와 유튜브, 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

김태현 퀀텀 코리아 2026 조직위원장(서울대 교수)은 "양자기술은 미래 산업 경쟁력과 국가 안보에 중요한 전략기술"이라며 "퀀텀 코리아가 연구자와 기업, 정책 관계자들이 협력 기회를 모색하는 대표 행사로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.

[이미지=퀀텀 코리아]

whitss@newspim.com