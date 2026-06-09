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'AI 시대 세계관' 물은 2026년 中 수능(가오카오) 논술

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  • 중국이 7일 1290만명이 응시한 2026년 가오카오 논술을 치렀다
  • 전국 공통 문항은 개인 성장·시대 변화·회복탄력성 등 거시적 사유를 요구했다
  • 베이징·상하이 등 자주명제는 AI·과학기술과 인간 관계를 통해 탐구형 인재를 검증했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 대입 수능시험 '가오카오(高考)'가 6월 7일 전국에서 일제히 시작된 가운데, 매년 중국 청소년 교육과 국가 사회의 지향점, 시대상을 반영해 관심을 모으는 어문(국어) 과목의 논술(작문) 문제가 공개됐다.

1,290만 명이 응시한 2026년도 가오카오 작문 시험은 개인의 성장 기록을 시대 변화와 연결하는 간단한 에세이형 문항부터 인공지능(AI) 시대와 관련한 철학적 사유를 묻는 문항까지 다양하게 출제됐다. 중국 교육 전문가들은 올해 입시가 벽혁의 시대 학생들의 개방적 사고와 혁신적 역량을 검증하는 데 방점을 두었다고 평가했다.

올해 중국 교육부가 출제한 전국 공통 문항은 크게 두 가지 유형으로 나뉘었다. 전국 1형 작문은 세계와 시대의 변화 속에서 학생 각자가 성장하며 세계를 이해하는 가운데 의미를 둘만한 단어 하나를 선택해 논술하도록 했다.

이에 대해 교육 분야 전문가들은 "청년의 시대적 안목과 국가·민족에 대한 정회(가슴에 품은 생각)를 검증하던 기존 틀을 유지하면서도, 짧은 낱말을 통해 '성장과 인지 역량'을 평가하는 신선한 접근법을 취했다"며 학생들에게 넓은 창작의 공간을 열어주었다고 분석했다.

공산당 기관지인 인민일보는 "작은 단어라는 절구로 시작해 인지 발달, 가치관 형성, 시대 변천이라는 거대한 통찰을 연결한 문제"라고 평가했다.

동한 시대 응소의 저서 '풍속통의(风俗通义)' 중 '궁통(穷通)' 편을 인용한 전국 2형 작문은 "해와 달은 본체를 잃지 않기에 가려졌다가도 다시 밝아지고, 강과 바다는 근원을 잃지 않기에 막혔다가도 결국 통한다"는 문장을 제시했다.

개인과 사회가 겪는 좌절 속에서도 본질과 근원을 잃지 않는다면 위기를 극복할 수 있다는 '회복 탄력성'과 '역사의 대세'를 묻는 거시적 문항이란 평가다.

 

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=1290만명이 응시한 2026년 중국판 대입 수능, 가오카오가 전국에서 일제히 치러졌다. 사진=서우커우.  2026.06.09 chk@newspim.com

상하이 푸단대학 왕훙투(王宏图) 교수는 "사회의 대세, 개인의 운명, 성장 과정의 곡절을 자유롭게 서술할 수 있도록 유도해 학생들의 사유의 깊이를 측정하기 위한 문제"라고 설명했다.

논술 문제 중 각 지방 정부가 독자적으로 출제한 자주명제(自主命题) 구역의 문항들은 더욱 구체적인 사회적 화두를 던졌다.

특히 톈진 논술 문제(종합권)는 하나의 글자가 두 가지 발음과 뜻을 가진 '조(调)'라는 한자를 화두로 던졌다. 안료를 섞어 그림을 그리는 '조절(tiáo)'과 남부의 풍부한 수자원을 북부로 보내는 남수북조(南水北调) 사업의 '옮기다(diào)'를 예시로 들며, '순응하는 선택'과 '격식에 얽매이지 않는 창조' 사이의 균형에 대한 학생들의 생각을 물었다.

가장 이목을 끈 대목은 상하이와 베이징의 논술 고사 문항이었다. 첨단 기술의 중심지답게 '과학기술과 인간'이라는 현대적 주제가 전면에 배치됐다. 상하이 작문 문제는 "기술이 세계를 개조할 때, 우리의 상상력 또한 개조한다"는 점을 지적하며 과학기술과 인간의 상상력 간의 관계를 논하게 했다.

이에 대해 푸단대 왕 교수는 "최근 몰아치는 AI 열풍 속에서 신기술이 사회를 재편하는 힘을 명확히 보여준 문제"라며 고정된 모범답안 없이 청소년들 각자의 견해를 개진하게 했다고 평가했다. 과학기술의 발전이 인간성을 어떻게 변화시키고 있는지에 대한 시대적 질문을 던진 문제라는 지적이다.

가오카오의 베이징 논술 문제 역시 단문 작문에서 'AI와 독거노인의 노후 생활'과 관련한 주제의 카피 문구를 작성하게 하거나, 본 작문에서 '계획 세우기와 공을 들이는 자세'를 국가·사회 발전과 연계해 논하도록 요구하는 등 실용성과 철학적 사유를 동시에 검증했다.

중국 매체와 교육계는 2026년 가오카오 작문 문제들이 주입식 교육에서 벗어나 '문제 탐구형' 인재 육성을 중시하는 교육의 지향점을 보여준다며, 특히 AI 시대 중국 교육의 개혁 방향을 잘 반영했다고 입을 모았다.

시대 변화 속에서 올곧게 바른 길을 탐구하는 배움에 대한 청년 학생들의 태도와 미래 기술 사회를 바라보는 통찰력을 논하는 것이 올해 중국 가오카오(대입 수능) 논술의 중요한 특징이라는게 중국 교육계 안팎의 평가다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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