'AI 시대 세계관' 물은 2026년 中 수능(가오카오) 논술

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 대입 수능시험 '가오카오(高考)'가 6월 7일 전국에서 일제히 시작된 가운데, 매년 중국 청소년 교육과 국가 사회의 지향점, 시대상을 반영해 관심을 모으는 어문(국어) 과목의 논술(작문) 문제가 공개됐다.

1,290만 명이 응시한 2026년도 가오카오 작문 시험은 개인의 성장 기록을 시대 변화와 연결하는 간단한 에세이형 문항부터 인공지능(AI) 시대와 관련한 철학적 사유를 묻는 문항까지 다양하게 출제됐다. 중국 교육 전문가들은 올해 입시가 벽혁의 시대 학생들의 개방적 사고와 혁신적 역량을 검증하는 데 방점을 두었다고 평가했다.

올해 중국 교육부가 출제한 전국 공통 문항은 크게 두 가지 유형으로 나뉘었다. 전국 1형 작문은 세계와 시대의 변화 속에서 학생 각자가 성장하며 세계를 이해하는 가운데 의미를 둘만한 단어 하나를 선택해 논술하도록 했다.

이에 대해 교육 분야 전문가들은 "청년의 시대적 안목과 국가·민족에 대한 정회(가슴에 품은 생각)를 검증하던 기존 틀을 유지하면서도, 짧은 낱말을 통해 '성장과 인지 역량'을 평가하는 신선한 접근법을 취했다"며 학생들에게 넓은 창작의 공간을 열어주었다고 분석했다.

공산당 기관지인 인민일보는 "작은 단어라는 절구로 시작해 인지 발달, 가치관 형성, 시대 변천이라는 거대한 통찰을 연결한 문제"라고 평가했다.

동한 시대 응소의 저서 '풍속통의(风俗通义)' 중 '궁통(穷通)' 편을 인용한 전국 2형 작문은 "해와 달은 본체를 잃지 않기에 가려졌다가도 다시 밝아지고, 강과 바다는 근원을 잃지 않기에 막혔다가도 결국 통한다"는 문장을 제시했다.

개인과 사회가 겪는 좌절 속에서도 본질과 근원을 잃지 않는다면 위기를 극복할 수 있다는 '회복 탄력성'과 '역사의 대세'를 묻는 거시적 문항이란 평가다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=1290만명이 응시한 2026년 중국판 대입 수능, 가오카오가 전국에서 일제히 치러졌다. 사진=서우커우. 2026.06.09 chk@newspim.com

상하이 푸단대학 왕훙투(王宏图) 교수는 "사회의 대세, 개인의 운명, 성장 과정의 곡절을 자유롭게 서술할 수 있도록 유도해 학생들의 사유의 깊이를 측정하기 위한 문제"라고 설명했다.

논술 문제 중 각 지방 정부가 독자적으로 출제한 자주명제(自主命题) 구역의 문항들은 더욱 구체적인 사회적 화두를 던졌다.

특히 톈진 논술 문제(종합권)는 하나의 글자가 두 가지 발음과 뜻을 가진 '조(调)'라는 한자를 화두로 던졌다. 안료를 섞어 그림을 그리는 '조절(tiáo)'과 남부의 풍부한 수자원을 북부로 보내는 남수북조(南水北调) 사업의 '옮기다(diào)'를 예시로 들며, '순응하는 선택'과 '격식에 얽매이지 않는 창조' 사이의 균형에 대한 학생들의 생각을 물었다.

가장 이목을 끈 대목은 상하이와 베이징의 논술 고사 문항이었다. 첨단 기술의 중심지답게 '과학기술과 인간'이라는 현대적 주제가 전면에 배치됐다. 상하이 작문 문제는 "기술이 세계를 개조할 때, 우리의 상상력 또한 개조한다"는 점을 지적하며 과학기술과 인간의 상상력 간의 관계를 논하게 했다.

이에 대해 푸단대 왕 교수는 "최근 몰아치는 AI 열풍 속에서 신기술이 사회를 재편하는 힘을 명확히 보여준 문제"라며 고정된 모범답안 없이 청소년들 각자의 견해를 개진하게 했다고 평가했다. 과학기술의 발전이 인간성을 어떻게 변화시키고 있는지에 대한 시대적 질문을 던진 문제라는 지적이다.

가오카오의 베이징 논술 문제 역시 단문 작문에서 'AI와 독거노인의 노후 생활'과 관련한 주제의 카피 문구를 작성하게 하거나, 본 작문에서 '계획 세우기와 공을 들이는 자세'를 국가·사회 발전과 연계해 논하도록 요구하는 등 실용성과 철학적 사유를 동시에 검증했다.

중국 매체와 교육계는 2026년 가오카오 작문 문제들이 주입식 교육에서 벗어나 '문제 탐구형' 인재 육성을 중시하는 교육의 지향점을 보여준다며, 특히 AI 시대 중국 교육의 개혁 방향을 잘 반영했다고 입을 모았다.

시대 변화 속에서 올곧게 바른 길을 탐구하는 배움에 대한 청년 학생들의 태도와 미래 기술 사회를 바라보는 통찰력을 논하는 것이 올해 중국 가오카오(대입 수능) 논술의 중요한 특징이라는게 중국 교육계 안팎의 평가다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com