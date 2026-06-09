[특징주] 알테오젠, ALT-B4 유럽 특허 등록 허여에 12%대 강세

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美 이어 유럽 특허 확보…2043년까지 플랫폼 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 알테오젠이 핵심 플랫폼 기술인 'ALT-B4'의 유럽 특허 등록 허여 소식에 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 9일 오전 10시 36분 기준 알테오젠은 전 거래일보다 3만6000원(12.44%) 오른 32만5500원에 거래되고 있다.

알테오젠 본사 전경. [사진=알테오젠]

알테오젠은 이날 재조합 인간 히알루로니다제 'ALT-B4'가 유럽 특허청(EPO)으로부터 특허 등록 허여(Intention to Grant) 결정을 받으며 글로벌 독점권을 강화했다고 밝혔다. 회사는 향후 유럽 각국에서 필요한 등록 절차를 거쳐 최종 특허 등록을 완료할 예정이다.

이번 결정으로 알테오젠은 유럽 지역에서 ALT-B4에 대한 독점적 권리를 확보하게 됐다. 회사는 미국과 유럽을 비롯한 주요 의약품 시장에서 관련 특허 출원과 등록을 확대해왔으며, 이번 특허 허여 역시 글로벌 지식재산권(IP) 포트폴리오 강화 전략의 일환이라고 설명했다.

ALT-B4는 알테오젠의 피하주사(SC) 제형 변경 플랫폼 기술의 핵심 물질이다. 인간 유래 히알루로니다제(PH20)와는 다른 종류의 히알루로니다제 도메인을 결합하는 도메인 스와핑(Domain Swapping) 기술이 적용됐다.

알테오젠은 미국에서도 ALT-B4 물질특허를 확보해 2043년까지 독점 권리를 보유하고 있다. 회사는 물질특허뿐 아니라 조성물·용도 특허 등을 포함한 복합 특허 포트폴리오를 구축해 글로벌 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

rkgml925@newspim.com