라이나생명, 돌봄 가족 위한 '자기돌봄캠프' 참가자 모집

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치매·장애 환자 돌봄 가족 대상 1박2일 재충전 프로그램

6월 25~26일 평창 바랑재서 진행…참가비 전액 무료

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 라이나전성기재단과 함께 '2026 라이나 자기돌봄캠프 2기' 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

자기돌봄캠프는 치매, 장애 등 환자를 돌보는 가족에게 재충전의 시간을 제공하는 라이나전성기재단의 대표 돌봄사업 프로그램이다. 환자 돌봄 과정에서 정서적·신체적 부담을 겪는 가족들이 일상에서 벗어나 자신을 돌아보고 회복할 수 있도록 돕는 것이 목적이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 라이나전성기재단과 함께 '2026 라이나 자기돌봄캠프 2기' 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다. [사진=라이나생명보험] 2026.06.09 yunyun@newspim.com

라이나생명은 지난해 11월 라이나전성기재단과 함께 '라이나 자기돌봄캠프' 1기를 처음 진행했다. 당시 캠프는 라이나전성기재단이 나눔 문화 확산을 위해 조성한 강원도 평창 바랑재에서 열렸으며, 자연 속 명상과 치유 강의 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

참가자들은 "돌봄의 무게가 한결 가벼워진 느낌이다", "비슷한 경험을 가진 사람들과 공감대를 나누며 위로를 받았다"는 반응을 보였다.

라이나생명과 라이나전성기재단은 참가자들의 긍정적인 반응을 바탕으로 올해부터 라이나 자기돌봄캠프를 연 2회 정례 운영할 계획이다. 이를 통해 환자뿐 아니라 돌보는 가족까지 함께 살핀다는 라이나생명의 'Spotlight on YOU' 철학과 고객중심경영 가치를 이어간다는 방침이다.

이번 2기 캠프는 오는 25일부터 26일까지 1박2일간 바랑재에서 진행된다. 참가자들은 공간 투어와 미션 등 다양한 프로그램을 통해 자신을 돌아보고 긴장을 푸는 시간을 갖게 된다.

참가 신청은 14일까지 진행되며 참가비는 전액 무료다. 치매·장애 환자를 돌보는 가족이라면 라이나생명 고객이 아니어도 신청할 수 있다. 자세한 내용은 라이나생명 공식 애플리케이션과 라이나생명 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com