미래에셋생명, LLM 기반 AI 언더라이팅 시스템 'AI-FIT' 오픈

건강정보·보험금 청구이력 분석해 심사 결과 제공

상품 선택부터 가입설계·심사까지 설계사 업무 효율화

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 설계사 업무 생산성 향상을 위해 LLM(Large Language Model) 기반 생성형 AI 언더라이팅 시스템 'AI-FIT'을 오픈했다고 9일 밝혔다.

AI-FIT은 고객 건강정보와 보험금 청구 이력을 분석해 보험 가입 가능 여부와 심사 결과를 확인할 수 있도록 지원하는 인공지능(AI) 언더라이팅 시스템이다. 가입설계부터 최종 심사에 이르는 과정에서 건강정보와 한국신용정보원(ICIS)의 보험금 청구 이력을 연계 분석해 설계사의 업무 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 설계사 업무 생산성 향상을 위해 LLM(Large Language Model) 기반 생성형 AI 언더라이팅 시스템 'AI-FIT'을 오픈했다고 9일 밝혔다. [사진=미래에셋생명] 2026.06.09 yunyun@newspim.com

이 시스템은 상품 선택, 가입설계, 심사 신청 등 영업 프로세스 전반에 적용된다. 설계사는 고객의 질병 치료 이력을 바탕으로 보장 설계와 심사 가능성을 사전에 확인할 수 있어 보다 효율적인 상담과 가입설계가 가능해졌다.

특히 AI-FIT은 생성형 AI 기술을 언더라이팅 핵심 영역에 접목한 것이 특징이다. 기존에는 고객이 정확한 진단명이나 표준질병사인분류코드(KCD)를 알지 못하면 상담과 심사 진행에 어려움이 있었지만, AI-FIT은 자연어 형태의 치료 이력을 입력하거나 진단서를 첨부하면 AI가 이를 해석해 KCD와 청약서 표준 질문에 대한 답변을 자동으로 추출한다.

AI가 추출한 정보를 바탕으로 가입설계 단계에서 언더라이팅 시뮬레이션도 가능하다. 정확한 질병 치료 이력을 확인한 뒤 심사 절차를 진행해야 했던 기존 병목 구간을 줄여 상담과 청약 과정의 속도와 정확성을 높일 수 있다는 설명이다.

미래에셋생명은 AI-FIT 도입으로 상품 선택부터 가입설계, 심사 진행까지 전 과정에서 설계사 편의성과 고객 응대 품질이 개선될 것으로 기대하고 있다.

엄미리 미래에셋생명 언더라이팅본부장은 "AI-FIT 시스템 도입을 통해 상담 및 가입 절차를 간소화하고, 명확한 심사 결과를 확인할 수 있게 돼 신뢰도와 효율성이 동시에 혁신될 것"이라며 "앞으로도 AI 기술을 언더라이팅 전반에 활용해 차별화된 고객 경험을 제공하고 선진화된 언더라이팅 체계를 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com