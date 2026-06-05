미래에셋생명, Fee-Biz로 체질 개선…변액보험·퇴직연금 키운다

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1분기 변액보험 수수료 143억원…전년比 15.7% 증가

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 미래에셋생명이 변액보험과 퇴직연금을 중심으로 한 Fee-Biz 강화 전략을 통해 재무건전성 제고에 속도를 내고 있다.

[사진= 미래에셋생명]

미래에셋생명 올해 1분기 변액보험 수수료 수입은 143억 원으로 전년 동기 대비 15.7% 증가했으며, 변액보험 적립금은 13조3000억원으로 같은 기간 15.0% 늘었다.

퇴직연금 부문도 새 성장축으로 부상하고 있다. 국내 퇴직연금 시장의 패러다임이 '적립'에서 '인출'로 빠르게 전환되는 가운데, 미래에셋생명은 '평생소득설계'를 2026년 핵심 전략으로 내세우며 개인형IRP 보증형실적배당보험 판매 확대와 펀드 라인업 고도화를 통해 고객의 은퇴 후 현금흐름 설계를 정밀하게 지원하고 있다.

이 같은 Fee-Biz 성장의 배경에는 미래에셋생명 고객자산운용팀의 글로벌 자산배분 역량이 있다. 고객자산운용팀은 정기 자산배분 회의에서 각 운용역이 담당 자산의 주요 투자 테마를 공유하고, 직급과 무관한 복수 투표를 통해 포트폴리오를 결정한다

미래에셋생명 관계자는 "좋은 자산에 장기 투자하는 마인드가 고객의 수익률을 결정하는 핵심"이라며 "고객이 보유 자산에 대해 안심하고 지속적으로 투자할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com