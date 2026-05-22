미래에셋생명, 14년째 소아암 환아 위한 '호호상자' 제작 참여

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋생명은 20일 소아암 환아 지원 항균키트 제작봉사를 했다
- 임직원 14명이 참여해 호호상자 800개를 포장해 한국백혈병어린이재단에 전달했다
- 호호상자는 감염위험 높은 환아에게 위생물품을 제공하는 사회공헌활동이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 미래에셋생명은 지난 20일 한국백혈병어린이재단과 함께 소아암 환아를 위한 항균물품 키트 '호호상자' 제작 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.
미래에셋생명은 생명보험사회공헌위원회와 공동으로 총 800개의 항균키트를 한국백혈명어린재단 측에 전달했다. 이번 봉사활동에는 임직원 14명이 참여해 소아암 어린이들의 치료에 필요한 항균물품을 직접 포장하고 응원 메시지를 작성했다.
호호상자는 감염 위험이 높은 소아암 환아들이 깨끗하고 안전한 환경에서 치료받을 수 있도록 위생 물품을 지원하는 키트다. 키트 구성품은 ▲멸균장갑 ▲손소독제 ▲항균스프레이 ▲항균물티슈 ▲손세정제 ▲KF94 마스크 등 실제 치료 과정에서 빈번하게 사용되는 물품들로 채워졌다.
황병욱 미래에셋생명 홍보실장은 "14년간 지속해 온 호호상자 제작 봉사는 임직원들의 자발적인 참여로 유지되고 있다"며 "소아암 어린이와 그 가족들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 앞으로도 이어갈 것"이라고 말했다.
한편 미래에셋생명과 한국백혈병어린이재단은 2013년 사회공헌 업무협약을 맺은 이후 헌혈증 기부와 치료비 지원 등 협업을 지속해 왔다.
eoyn2@newspim.com