신한은행, 발달장애인 연주자 음악단 '신한 SOL레미오' 창단

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금융권 최초, 장애인 문화예술 분야 채용 모델 제시

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 22일 서울 강남구 역삼동 소재 신한아트홀에서 금융권 최초로 발달장애인 연주자로 구성된 음악단 '신한 SOL레미오' 창단식을 개최했다.

이번 창단은 지난 3월 고용노동부, 금융감독원, 한국장애인고용공단 및 주요 금융협회가 함께 체결한 '금융권 장애인 고용 확대를 위한 업무협약'의 실천 사례다.

22일 서울 강남구 역삼동 소재 신한아트홀에서 진행된 '신한 SOL레미오' 창단식에서 '신한 SOL레미오' 단원 및 가족들과 (맨 앞줄 오른쪽부터)강영홍 신한은행 경영지원 그룹장, 이종성 한국장애인고용공단 이사장, 임영미 고용노동부 고용정책실장, 곽범준 금융감독원 부원장보, 이옥주 드림위드앙상블 이사장이 기념촬영하는 모습. [사진=신한은행]

신한은행은 장애인 고용 확대 기조에 발맞춰 문화예술 분야의 새로운 직무 모델을 제시하고, 포용적 조직문화 확산에 나서고 있다.

신한은행은 지난 3월 공개채용을 통해 '신한 SOL레미오' 단원 28명을 선발했다. 이들은 새롭게 마련된 전용 연습 공간에서 근무하게 된다.

단원들은 전문 멘토의 지도 아래 합주 연습, 개별 레슨 등을 통해 음악 역량을 키워갈 예정이다. 하반기에는 장애인 인식 개선을 위한 공연도 추진할 계획이다. 아울러 발달장애인 예술인 발굴·육성 사업도 병행해 '발굴-육성-채용'의 선순환 구조를 구축할 계획이다.

한편, 신한은행은 장애인 고용 확대와 함께 장애인의 사회 참여와 자립 지원에도 힘쓰고 있다.

사회적협동조합 스윗과 연계해 청각장애인의 일자리 창출을 지원하고 있으며 스윗이 운영하는 '카페스윗'을 통해 바리스타 교육과 장애인 인식개선 활동이 함께 이뤄질 수 있도록 돕고 있다.

또 장애인 표준사업장 '베어베터'의 원두를 구매해 카페스윗에 현물로 기부하는 방식으로 운영을 지원하고 있다.

아울러 신한은행이 운영하는 '신한 학이재'는 장애인, 어르신, 어린이 등을 대상으로 AI·디지털 금융체험과 금융사기 예방교육을 무료로 제공하는 민관 협력 금융교육센터로 현재 인천, 경기 수원, 부산, 광주 등 4곳을 운영 중이다.

이와 함께 신한은행은 장애인과 고령 고객의 금융 이용 편의성을 높이기 위한 맞춤형 서비스도 확대하고 있다. 시각장애인 고객을 위한 '마음맞춤 응대 KIT'를 전 영업점에 배치했고 영업점 디지털창구(태블릿PC)를 활용한 '필담 서비스'를 도입했다.

peterbreak22@newspim.com