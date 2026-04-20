신한은행, 장애인 체험 교육·고용 기반 강화 나선다

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체험형 디지털금융교육과 맞춤형 서비스, 발달장애인 음악단 창단

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 장애인의 금융 접근성과 이용 편의성을 높이기 위한 다양한 활동을 추진한다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 장애인의 금융 접근성과 이용 편의성을 높이기 위한 다양한 활동을 추진한다고 20일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.04.20 dedanhi@newspim.com

신한은행은 4월 6일, 13일, 20일 '신한 학이재 인천'에서 발달장애인 주간활동서비스 제공기관인 한울문화운동발달센터와 연계해 발달장애인을 위한 체험형 디지털금융교육을 진행했다.

교육 프로그램은 실제 금융환경을 반영한 체험 중심으로 구성했다. 참가자들은 ▲무인점포 환경에서 화상상담 체험 ▲스마트 키오스크를 활용한 카드 발급 과정 실습 ▲보이스피싱 예방 캠페인의 일환인 '가족암호 만들기' 활동 ▲'발달장애인을 위한 알기 쉬운 대출안내서'를 활용한 기초 금융교육 등에 참여했다.

신한은행은 장애인 고용 기반 강화에도 나서고 있다. 신한은행은 4월 중 금융권 최초의 발달장애인 연주자 음악단 '신한 SOL레미오'를 창단해 연주자와 연습생을 함께 선발해 직업역량 개발과 고용 연계를 지원할 예정이다.

또한 신한은행은 사회적협동조합 스윗과 연계해 장애인 일자리 확대와 자립 지원에도 힘쓰고 있다. 스윗은 '카페스윗'을 운영하며 청각장애인의 사회참여를 돕고 바리스타 교육과 장애인 인식개선 활동을 함께 진행하고 있다. 신한은행은 장애인 표준사업장 '베어베터'의 원두를 구매해 카페스윗에 현물로 기부하는 방식으로 운영을 지원하고 있다.

신한은행 관계자는 "장애인 고객의 금융 접근성 제고는 은행의 중요한 책무"라며 "체험형 교육과 다양한 소통 기반 서비스를 통해 금융소비자 보호 문화를 확산하고 고객 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com