신한은행, 보다 쉽고 편리하게 'SOL모임통장 서비스' 개편

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 16일 'SOL모임통장 서비스'를 개편했다.
- 홈 화면 통합, 챗봇 안내, 캘린더 게시글 기능 등을 추가했다.
- 4월 15일부터 5월 8일까지 이벤트를 진행 중이다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 'SOL모임통장 서비스'를 개편했다고 16일 밝혔다.
이번 개편은 모임장 뿐 아니라 모임원도 보다 쉽고 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 개선한 것이 특징이다. 먼저 홈 화면의 내역·모임 탭을 통합해 주요 기능을 한 화면에서 확인할 수 있도록 했다. 모임비 현황, 거래 내역, 공지사항 등을 보다 직관적으로 살펴볼 수 있으며, 챗봇과 홈 화면 배너를 도입해 일정 변경, 회비 납부 등 주요 정보를 사전에 안내하는 기능도 있다.
캘린더 기능도 일정 등록에 더해 게시글 작성 기능을 추가했으며, '모임비 통합 관리' 메뉴를 통해 회비 관련 기능을 한곳에 모았다. 또 '선물하기' 기능을 신설해 생일 등 기념일에 맞춰 금융상품을 간편하게 선물할 수 있도록 했다.
신한은행은 이번 리뉴얼을 기념해 4월 15일부터 5월 8일까지 '새봄맞이, 새로워진 모임통장 서비스' 이벤트를 진행하고 있다. 이벤트 참여 고객에게는 마이신한포인트 7포인트, 17포인트, 177포인트, 7777포인트 중 하나가 랜덤으로 제공되며, 매일 100% 당첨 혜택으로 고객 참여의 재미를 더할 예정이다.
dedanhi@newspim.com