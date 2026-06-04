SCL헬스케어, 'ASCO 2026' 참가

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ADC 분석·AI 암 진단 기술 소개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SCL헬스케어는 지난 5월 29일부터 6월 2일까지 미국 시카고에서 열린 '2026 미국임상종양학회(ASCO)'에 참가했다고 4일 밝혔다.

SCL헬스케어는 국가임상시험지원재단(KoNECT)이 주관하는 한국 사절단에 5년 연속 지정돼 이번 학회에 참가했다. 센트럴랩(C-LAB)과 CB(동반진단 바이오마커)센터가 공동으로 참여했다.

ASCO는 유럽종양학회(ESMO), 미국암연구학회(AACR)와 함께 세계 3대 암학회로 꼽히는 행사다. 올해는 '중개연구의 과학과 실천: 전 세계 암 환자의 치료 성과 향상'을 주제로 전 세계 4만여 명의 종양학 전문가들이 참가했다.

왼쪽부터 SCL사이언스 양춘식부사장, SCL헬스케어 COO 백세연(SCL사이언스 대표), SCL헬스케어 이상후 CB센터장. [사진=SCL헬스케어]

C-LAB은 약동학(LC-MS/MS) 분석 서비스를 소개했다. C-LAB은 지난 4월 식품의약품안전처로부터 질량분석 항목 검체분석기관으로 추가 지정받았다. 이를 바탕으로 항체약물접합체(ADC)의 체내 동태 분석, 펩타이드 의약품 분석, 항약물항체(ADA) 평가 등의 분석 역량을 국내외 제약·바이오 관계자들에게 소개했다.

CB센터는 질병 진단 및 예후 예측용 바이오마커 발굴부터 임상 적용까지 아우르는 연구 성과를 공개했다. ▲난소암 치료제 반응 여부를 확인하는 상동재조합결핍(HRD) 유전자 검사의 한국형 모델 ▲혈소판 유전체 데이터 기반 암 조기 진단 인공지능(AI) 기술을 제시했다. 또 현재 개발 중인 다중암 조기 진단 기술을 미세잔존질환(MRD) 분석까지 확장하는 차세대 기술 로드맵도 공유했다.

백세연 SCL헬스케어 COO는 "5년 연속 ASCO 참가를 통해 임상시험 분석 서비스와 바이오마커 연구 역량을 글로벌 시장에 소개했다"며 "AI 진단을 비롯한 디지털 헬스케어 부문의 전문성을 강화해 글로벌 제약사 및 바이오텍의 신약 개발 파트너로서 역할을 확대할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com