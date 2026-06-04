[2026 민심] 송언석 "지선 결과 겸허히 수용…국민은 여야에 견제와 균형 주문"

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송언석 "대통령·여야 어느 한쪽 손도 들어주지 않아"

"투표 종료 전 개표 강행한 선관위, 재발방지책 강구"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 공동선거대책위원장은 4일 6·3 지방선거 결과와 관련해 "국민의 뜻을 겸허히 수용하겠다"고 밝혔다.

송 위원장은 이날 입장문을 통해 "우리 국민의힘 일꾼들에게 지지와 성원을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 아쉽게 목표를 이루지 못한 우리 당의 낙선자들께 깊은 위로의 뜻을 올린다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 공동선거대책위원장이 3일 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 열린 투표용지 부족 사태와 관련한 긴급 기자간담회를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

그는 "이번 지방선거의 진정한 승자는 현명한 국민"이라며 "대통령과 여야 정당 어느 한 편의 손도 들어주지 않으셨다"고 평가했다.

이어 "대통령과 여야, 중앙·지방정부, 광역·기초단체 등 정치권 전반에 견제와 균형의 정치를 복원할 것을 엄중하게 주문하셨다"며 "국민의힘은 국민의 요구와 경고를 겸허하게 수용하겠다"고 강조했다.

송 위원장은 선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태를 두고는 중앙선거관리위원회를 강하게 비판했다.

그는 "선거 결과와 무관하게 서울, 인천, 경기 화성 등지에서 발생한 투표용지 부족 사태는 국민의 투표권을 심각하게 침해한 중대한 사건"이라며 "투표가 마무리되지 않은 상황에서 개표를 개시하고 개표를 중단하지 않으면서 서울시선관위에 책임을 전가한 중앙선관위의 무책임한 태도를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

그러면서 "사건의 진상규명과 책임자 처벌, 선관위에 대한 외부 통제 방안 등 강력한 재발방지책을 강구하겠다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com