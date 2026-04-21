신한은행, OCI홀딩스 '초혁신경제 프로젝트' 금융지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 20일 OCI홀딩스와 생산적 금융 지원 업무협약을 체결했다.
- 반도체·첨단소재 사업과 태양광 밸류체인에 금융 지원을 추진한다.
- 말레이시아 폴리실리콘 공장 신설에 외화지급보증과 대출을 실행한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 20일 서울 중구 소재 OCI빌딩에서 OCI홀딩스와 '생산적 금융 지원 및 미래성장 동반협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 반도체·첨단소재를 비롯한 미래 성장사업과 글로벌 태양광 밸류체인 구축 관련 설비투자 및 운영자금에 대한 금융 지원과 주선을 추진하며, ESG 경영 고도화와 탄소중립 이행을 위한 녹색금융 지원에도 협력할 예정이다.
신한은행은 OCI홀딩스의 '초혁신경제 프로젝트'가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 금융 지원에 나선다. 첫 실행 사례로 말레이시아 합작법인 'OTSM'이 추진하는 4억 3500만 달러 규모의 반도체용 폴리실리콘 공장 신설 사업에 외화지급보증(SBLC)과 신한은행 싱가포르 지점을 통한 외화대출 등 직접 금융을 추진할 예정이다.
이번 협력은 금융 지원이 산업 설비 확충과 기업 성장으로 이어지는 생산적 금융의 실행 사례라는 의미가 있다. 신한은행은 앞으로도 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 다양한 금융 솔루션을 지속 지원해 나갈 예정이다.
신한은행 관계자는 "이번 협약은 첨단소재 산업의 경쟁력 강화와 미래 성장 기반 확충을 금융으로 뒷받침하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 기업의 생산 활동과 혁신 성장을 지원하는 생산적 금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.
OCI홀딩스 관계자는 "신한은행과의 협력을 바탕으로 미래 성장동력을 강화하고 그룹의 초혁신경제 프로젝트를 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com