신한은행, 일본 여행 특화 체크카드 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 신한카드와 일본 여행 특화 SOL트립앤J 체크카드를 출시했다.
- 기존 SOL트래블 혜택에 일본 돈키호테·편의점 5% 할인과 JCB 제휴 서비스를 더했다.
- 21일부터 5월 29일 신규 발급 이벤트 응모 고객 2000명에게 5000포인트를 준다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 신한카드와 함께 일본 여행 특화 'SOL트립앤J 체크카드'를 21일 출시했다.
'SOL트립앤J 체크카드'는 신한은행의 대표 해외여행 특화 상품인 'SOL트래블 체크카드' 라인업을 확장한 상품이다. 금융권 최초 JCB 브랜드 체크카드다.
기존 SOL트래블 체크카드의 환율우대 100%, 해외 결제 수수료 면제 혜택에 더해 일본 현지에서 체감할 수 있는 할인 혜택을 담았다. 일본 현지 돈키호테와 편의점 등 주요 가맹점 할인은 물론 유니클로(UNIQLO), 무인양품(MUJI), 괌·하와이 지역 ABC스토어에서 5% 할인 혜택을 제공한다.
또한 JCB 브랜드 제휴 혜택인 'JSO(JCB Special Offers)'를 통해 현지 제휴처 할인과 함께 공항 JCB 라운지 무료 이용, 호시노 리조트 할인 등 부가 서비스도 연회비 없이 이용할 수 있다.
신한은행은 'SOL트립앤J 체크카드' 출시를 기념해 4월 21일부터 5월 29일까지 카드 신규 발급 후 이벤트에 응모한 고객 중 선착순 2000명에게 마이신한포인트 5000포인트를 제공한다.
신한은행 관계자는 "SOL트립앤J 체크카드는 일본 여행 수요 확대에 맞춰 고객 편의성과 실질적인 혜택을 함께 높인 상품"이라며 "앞으로도 SOL트래블 체크카드를 중심으로 해외 결제와 송금, 제휴 서비스를 연계한 차별화된 해외여행 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com