과기부, 2026 월드IT쇼 개막…피지컬 AI 혁신 주제로 17개국 기업 참여

2026 월드IT쇼, 17개국 460개 기업 참가

피지컬 AI와 관련한 산업 혁신 주제 논의

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부가 22일 서울 코엑스에서 2026 월드IT쇼(WIS2026)를 열었다. 오는 24일까지 3일간 열리는 이번 행사에는 17개국 460개 기업과 기관이 7500평 규모의 전시장에 참가한다.

올해 월드IT쇼는 피지컬 AI(Physical AI) 대전환을 주제로 구성됐다. 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 카카오, 기아 등 국내 주요 기업과 로봇 분야 기업들이 참여한다. 어워드테크관, 글로벌관, 엔터테크관, K-AI 반도체 생태계관 등 4개의 특별관이 새롭게 마련됐다.

과학기술정보통신부는 22~24일 서울 코엑스에서 최신 정보통신기술(ICT) 제품과 서비스를 한자리에서 만날 수 있는 2026 월드IT쇼를 연다. [사진=월드IT쇼 2026] 2026.04.22 biggerthanseoul@newspim.com

개막식에서는 국내 혁신 AI·ICT 기술을 선정하는 대한민국 임팩테크(ImpaCT-ech) 대상 시상식이 열렸다. 대통령상은 K-콘텐츠 해외 수출 과정의 음원 분리·교체, 더빙, 자막 등을 AI로 자동화한 플랫폼을 개발한 가우디오랩이 받았다. 국무총리상은 생성형 AI 기반 법률 특화 챗봇 서비스를 개발한 로앤컴퍼니가 수상했다. 삼성전자를 포함한 6개 기업이 부총리 겸 과기정통부 장관상을, 반도체 공정 진단 시스템을 개발한 비엔에스알(BNSR) 등 10개 기업이 월드IT쇼 혁신상을 받았다.

오전 11시부터 진행된 글로벌 ICT 전망 컨퍼런스에서는 피지컬 AI 등 산업 혁신을 주도하는 국내 기업인들이 강연했다. LG유플러스 정성권 전무는 'Voice AI를 중심으로 하는 통신사 Agentic AI 전략'을, 삼성 SDS 이태희 부사장은 '나를 이해하고 일상과 업무를 바꾸는 AX'를 주제로 기조 강연을 진행했다.

행사는 ICT 기술사업화 페스티벌과 ITRC 인재양성대전 2026을 동시에 개최한다. 영국, 중국, UAE 등 14개국에서 온 해외 바이어 50개사가 참여하는 글로벌 ICT 바이어 수출상담회도 열려 국내 기업 190여 개사와 맞춤형 상담을 진행한다.

류제명 과기부 2차관은 개막식 환영사에서 "올해 세계 최초로 인공지능 기본법을 시행하고 약 10조 원 규모의 AI 예산을 바탕으로 AI 3대 강국 도약을 위한 정책을 강력하게 추진하고 있다"며 "피지컬 AI 핵심 경쟁력 확보 전략을 통해 향후 3년간 집중 투자를 추진하겠다"고 밝혔다.

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