삼성전자, 월드IT쇼서 '마이크로 RGB·갤럭시 AI' 총출동

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차세대 디스플레이·모바일 혁신 집약…XR·AI 경험 확대

코엑스 전시관 운영…게임·엔터테인먼트 체험 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 디스플레이와 모바일 인공지능(AI) 기술을 앞세워 미래 일상 경험을 제시한다.

삼성전자는 22~24일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼'에 참가해 '마이크로 RGB(적·녹·청)', '스페이셜 사이니지' 등 차세대 디스플레이와 '갤럭시 S26 시리즈', '갤럭시 버즈4 시리즈', '갤럭시 XR(확장현실)' 등 최신 제품을 선보인다고 밝혔다.

22일 서울 코엑스에서 개막한 '2026 월드IT쇼' 삼성전자관 전경 [사진=삼성전자]

전시장 입구에는 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'를 설치했다. 관람객은 'AI 팬큐레이터'를 통해 전시 구역과 체험 프로그램을 안내받을 수 있다. 해당 제품은 3D 전용 안경 없이도 입체감을 구현하는 디스플레이로, '3D 플레이트' 기술을 적용해 얇은 두께에서도 깊이감을 표현한다.

'마이크로 RGB'는 초미세 RGB 소자를 기반으로 색상을 정밀 제어해 높은 색 재현력과 명암비를 구현한 디스플레이로, 관람객은 현장에서 생생한 화질을 직접 체험할 수 있다.

'2026 월드IT쇼' 삼성전자관에서 관람객들이 '마이크로 RGB'의 생생한 화질을 체험하고 있는 모습 [사진=삼성전자]

모바일 전시존에서는 '갤럭시 S26 시리즈'의 카메라와 '갤럭시 AI' 기능을 체험할 수 있다. '갤럭시 S26 울트라'는 2억 화소 광각 카메라와 10배 줌 망원 카메라를 탑재했으며, '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능으로 움직임 속에서도 안정적인 영상 촬영이 가능하다.

또 '포토 어시스트' 기능을 활용해 자연어로 이미지를 생성하고 결과물을 LED 월에 전송해 확인할 수 있다. 삼성전자는 기능 이해를 돕기 위해 '갤럭시 AI 라이브 쇼'를 운영하며, 창작 기능을 소개하는 '크리에이티브 쇼'와 보안 기능 중심의 '프라이버시 쇼'를 진행한다.

'2026 월드IT쇼' 삼성전자관에서 관람객들이 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'를 체험하는 모습 [사진=삼성전자]

'갤럭시 버즈4 시리즈' 체험존에서는 하이파이 사운드를 경험할 수 있으며, 이어버드와 케이스를 꾸미는 프로그램도 마련됐다. '갤럭시 XR' 체험 공간에서는 안드로이드 XR 기반 몰입형 콘텐츠를 제공한다.

삼성전자는 스마트폰, 태블릿, PC, TV, 모니터를 연동한 '크로스플랫폼 존'도 운영한다. 관람객은 '갤럭시 S26 울트라', '갤럭시 탭 S11 시리즈', '갤럭시 북6 시리즈', 삼성 OLED, 오디세이 게이밍 모니터 등을 통해 다양한 게임을 즐길 수 있다.

'2026 월드IT쇼' 삼성전자관에서 관람객이 '갤럭시 S26 울트라'의 '수평 고정 슈퍼스테디' 기능과 '2억 화소 카메라'를 체험하는 모습 [사진=삼성전자]

이와 함께 AI 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+'와 TV용 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'도 공개했다. '더 프리스타일+'는 화면 위치와 각도를 자동 조정하는 기능을 강화했으며, '비전 AI 컴패니언'은 시청 중 실시간 정보와 답변을 제공하는 기능을 갖췄다.

장소연 삼성전자 부사장은 "차세대 디스플레이와 AI 기술이 변화시킬 미래 일상을 체험할 수 있도록 전시를 구성했다"고 말했다.

'2026 월드IT쇼' 삼성전자관에서 관람객이 '갤럭시 XR'을 체험하는 모습 [사진=삼성전자]

syu@newspim.com