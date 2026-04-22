삼성전자, 월드IT쇼서 '마이크로 RGB·갤럭시 AI' 총출동

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 월드IT쇼에 참가해 차세대 디스플레이를 선보인다.
- 마이크로 RGB와 스페이셜 사이니지로 생생한 화질과 무안경 3D를 구현한다.
- 갤럭시 S26 시리즈와 버즈4, XR 등 AI 모바일 제품을 체험한다.
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코엑스 전시관 운영…게임·엔터테인먼트 체험 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 디스플레이와 모바일 인공지능(AI) 기술을 앞세워 미래 일상 경험을 제시한다.
삼성전자는 22~24일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼'에 참가해 '마이크로 RGB(적·녹·청)', '스페이셜 사이니지' 등 차세대 디스플레이와 '갤럭시 S26 시리즈', '갤럭시 버즈4 시리즈', '갤럭시 XR(확장현실)' 등 최신 제품을 선보인다고 밝혔다.
전시장 입구에는 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'를 설치했다. 관람객은 'AI 팬큐레이터'를 통해 전시 구역과 체험 프로그램을 안내받을 수 있다. 해당 제품은 3D 전용 안경 없이도 입체감을 구현하는 디스플레이로, '3D 플레이트' 기술을 적용해 얇은 두께에서도 깊이감을 표현한다.
'마이크로 RGB'는 초미세 RGB 소자를 기반으로 색상을 정밀 제어해 높은 색 재현력과 명암비를 구현한 디스플레이로, 관람객은 현장에서 생생한 화질을 직접 체험할 수 있다.
모바일 전시존에서는 '갤럭시 S26 시리즈'의 카메라와 '갤럭시 AI' 기능을 체험할 수 있다. '갤럭시 S26 울트라'는 2억 화소 광각 카메라와 10배 줌 망원 카메라를 탑재했으며, '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능으로 움직임 속에서도 안정적인 영상 촬영이 가능하다.
또 '포토 어시스트' 기능을 활용해 자연어로 이미지를 생성하고 결과물을 LED 월에 전송해 확인할 수 있다. 삼성전자는 기능 이해를 돕기 위해 '갤럭시 AI 라이브 쇼'를 운영하며, 창작 기능을 소개하는 '크리에이티브 쇼'와 보안 기능 중심의 '프라이버시 쇼'를 진행한다.
'갤럭시 버즈4 시리즈' 체험존에서는 하이파이 사운드를 경험할 수 있으며, 이어버드와 케이스를 꾸미는 프로그램도 마련됐다. '갤럭시 XR' 체험 공간에서는 안드로이드 XR 기반 몰입형 콘텐츠를 제공한다.
삼성전자는 스마트폰, 태블릿, PC, TV, 모니터를 연동한 '크로스플랫폼 존'도 운영한다. 관람객은 '갤럭시 S26 울트라', '갤럭시 탭 S11 시리즈', '갤럭시 북6 시리즈', 삼성 OLED, 오디세이 게이밍 모니터 등을 통해 다양한 게임을 즐길 수 있다.
이와 함께 AI 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+'와 TV용 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'도 공개했다. '더 프리스타일+'는 화면 위치와 각도를 자동 조정하는 기능을 강화했으며, '비전 AI 컴패니언'은 시청 중 실시간 정보와 답변을 제공하는 기능을 갖췄다.
장소연 삼성전자 부사장은 "차세대 디스플레이와 AI 기술이 변화시킬 미래 일상을 체험할 수 있도록 전시를 구성했다"고 말했다.
syu@newspim.com