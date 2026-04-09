삼성전자, 갤럭시 S26 디자인 핵심 '7R 곡률'

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 9일 갤럭시 S26 시리즈와 버즈4 시리즈에 사람 중심 디자인을 적용했다.
- 모던한 조형에 감성을 더해 기술을 자연스럽게 체감되도록 정교화했다.
- 착용감 개선과 액세서리 확장으로 사용자 경험을 강화했다.
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그립감·조형 균형 개선…사용자 경험 중심 설계
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 버즈4 시리즈에 '사람 중심 디자인'을 적용하며 사용자 경험 중심의 설계 방향을 제시했다. 기술을 전면에 드러내기보다 자연스럽게 체감되도록 디자인을 정교화했다는 설명이다.
삼성전자는 9일 미디어 브리핑을 열고 지난달 출시한 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 버즈4 시리즈의 디자인 콘셉트와 개발 과정을 공개했다. 기술과 데이터를 기반으로 사용자 일상에 자연스럽게 스며드는 디자인을 핵심 방향으로 제시했다.
이일환 MX사업부 디자인팀장(부사장)은 새로운 디자인 방향으로 '모던한 조형에 감성을 더한 디자인'을 제시했다. 그는 "첨단 기술이 담긴 제품이지만 편안하고 부드러운 감성을 더해 일상에 자연스럽게 녹아드는 디자인을 구현하고자 했다"며 "색과 소재, 질감까지 조화롭게 구성해 프리미엄 정체성을 강화했다"고 설명했다.
갤럭시 S26 시리즈는 디자인 일관성 강화에 초점을 맞췄다. 이지영 MX사업부 디자인팀 상무는 "기술을 강조하기보다 사용자에게 정제된 경험으로 전달되도록 다듬었다"고 밝혔다. 특히 울트라 모델까지 동일한 외곽 곡률을 적용해 3개 모델의 실루엣을 통일했다. S 시리즈에서 전 모델이 동일 곡률을 적용한 것은 이번이 처음이다.
삼성전자는 최적의 그립감과 조형 균형을 고려해 '7R' 곡률을 적용했다. 이는 모서리를 기준으로 반지름 7㎜의 곡선을 의미한다. S펜 팁에도 동일 개념을 적용해 전체 디자인 완성도를 높였다.
제품은 더 얇고 가벼워졌지만 카메라 존재감은 완화했다. 카메라 주변을 소폭 돌출한 '카메라 섬'을 적용해 바디와 카메라 간 시각적 단차를 줄였고, 후면과 일체감 있는 소재를 사용해 과도한 강조를 피했다. 세로 배열의 3개 카메라는 유지해 갤럭시 고유의 인식을 이어갔다.
웨어러블인 버즈4는 착용감 개선에 초점을 맞췄다. 송준용 MX사업부 디자인팀 그룹장은 "착용감은 단순 편안함을 넘어 성능과 직결된다"며 "고음질 구현을 위해 착용 안정성과 밀착감을 동시에 확보하는 데 집중했다"고 말했다.
삼성전자는 지난 2024년부터 미국 미시간대학교와 협업해 확보한 1억 개 이상의 귀 형상 데이터와 1만 회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 설계를 진행했다. 귀에 가해지는 압력, 고정력, 움직임에 따른 안정성을 종합적으로 분석해 최적 균형점을 도출했다.
버즈4는 세로형 구조를 적용해 귀에 더 자연스럽게 밀착되도록 했으며, 손에 잡히는 위치까지 고려해 사용성을 개선했다. 충전 케이스는 가로형으로 변경해 꺼내는 동작을 단순화했다. 투명 케이스를 적용해 내부 상태를 직관적으로 확인할 수 있도록 했고, 금속 소재를 기반으로 조형을 설계해 완성도를 높였다.
삼성전자는 액세서리 생태계도 확장했다. 갤럭시 S26 정품 케이스에 마그넷 기능을 처음 적용하고 무선 충전기, 카드 월렛, 링홀더, 스탠드 등 다양한 액세서리를 선보였다. 버즈4는 전통 문양, 레트로 게임기 등 디자인 케이스와 협업 제품을 함께 출시해 사용자 선택 폭을 넓혔다.
syu@newspim.com