삼성전자, 강남·홍대에 '갤럭시 S26 울트라' 체험 공간 오픈

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 '갤럭시 S26 울트라'의 혁신 기술을 직접 비교 체험할 수 있는 '갤럭시 스튜디오'를 운영한다고 27일 밝혔다. 방문객은 자신의 스마트폰과 신제품을 대조하며 프라이버시 디스플레이, 인공지능(AI) 통화 스크리닝, 2억 화소 카메라 등 보안과 성능 전반의 차이를 직관적으로 확인할 수 있다.
이번 스튜디오는 사용자가 실생활에서 겪는 상황을 재현해 기능을 체득하도록 구성됐다. '프라이버시 디스플레이' 체험존에서는 기기를 기울여 측면 시야 차단 효과를 비교할 수 있으며 실제 피싱 상황을 연출한 전화를 통해 AI가 발신자 정보와 통화 내용을 요약해 주는 '통화 스크리닝' 기능을 자신의 기기와 대조해 볼 수 있다.
카메라 및 편집 기능 체험도 강화됐다. 방문객은 AI와 자연어로 소통하며 사진을 편집하는 '포토 어시스트'와 촬영물을 스티커로 제작하는 '크리에이티브 스튜디오'를 이용할 수 있다. 특히 2억 화소 카메라의 성능을 기존 사용 기기와 직접 비교 촬영하며 확인할 수 있는 공간도 마련됐다.
삼성전자는 일상 속 AI 활용법을 안내하는 '갤럭시 AI 라이브 쇼'도 병행한다. 크리에이티브와 프라이버시 두 가지 테마로 구성된 이 쇼는 하루 10회 이상 진행되며 사전 신청 없이 참여 가능하다. 삼성 강남 외벽의 대형 LED 파사드에서는 '포토 어시스트'를 통한 사진 완성 과정이 상영된다.
장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 "새롭게 오픈한 '갤럭시 스튜디오'는 방문객이 자신의 스마트폰과 직접 비교하며 '갤럭시 S26 울트라'의 차별화된 성능을 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 공간"이라며 "이곳에서 '갤럭시 S26 울트라'만의 놀라운 하드웨어 경쟁력과 AI 사용성을 만나보시길 바란다"고 했다.
