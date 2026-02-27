삼성전자, 강남·홍대에 '갤럭시 S26 울트라' 체험 공간 오픈

삼성 강남, 삼성스토어 홍대 2곳서 상시 운영

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 '갤럭시 S26 울트라'의 혁신 기술을 직접 비교 체험할 수 있는 '갤럭시 스튜디오'를 운영한다고 27일 밝혔다. 방문객은 자신의 스마트폰과 신제품을 대조하며 프라이버시 디스플레이, 인공지능(AI) 통화 스크리닝, 2억 화소 카메라 등 보안과 성능 전반의 차이를 직관적으로 확인할 수 있다.

이번 스튜디오는 사용자가 실생활에서 겪는 상황을 재현해 기능을 체득하도록 구성됐다. '프라이버시 디스플레이' 체험존에서는 기기를 기울여 측면 시야 차단 효과를 비교할 수 있으며 실제 피싱 상황을 연출한 전화를 통해 AI가 발신자 정보와 통화 내용을 요약해 주는 '통화 스크리닝' 기능을 자신의 기기와 대조해 볼 수 있다.

삼성 강남에 오픈한 '갤럭시 스튜디오' 전경. [사진=삼성전자]

카메라 및 편집 기능 체험도 강화됐다. 방문객은 AI와 자연어로 소통하며 사진을 편집하는 '포토 어시스트'와 촬영물을 스티커로 제작하는 '크리에이티브 스튜디오'를 이용할 수 있다. 특히 2억 화소 카메라의 성능을 기존 사용 기기와 직접 비교 촬영하며 확인할 수 있는 공간도 마련됐다.

삼성전자는 일상 속 AI 활용법을 안내하는 '갤럭시 AI 라이브 쇼'도 병행한다. 크리에이티브와 프라이버시 두 가지 테마로 구성된 이 쇼는 하루 10회 이상 진행되며 사전 신청 없이 참여 가능하다. 삼성 강남 외벽의 대형 LED 파사드에서는 '포토 어시스트'를 통한 사진 완성 과정이 상영된다.

삼성스토어 홍대에 오픈한 '갤럭시 스튜디오' 전경. [사진=삼성전자]

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 "새롭게 오픈한 '갤럭시 스튜디오'는 방문객이 자신의 스마트폰과 직접 비교하며 '갤럭시 S26 울트라'의 차별화된 성능을 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 공간"이라며 "이곳에서 '갤럭시 S26 울트라'만의 놀라운 하드웨어 경쟁력과 AI 사용성을 만나보시길 바란다"고 했다.

aykim@newspim.com