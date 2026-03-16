'세상에 하나뿐인 버즈'…삼성전자, '갤럭시 버즈 커스텀 랩' 오픈

삼성 강남과 삼성스토어 홍대 2곳서 상시 운영

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 자유롭게 꾸며볼 수 있는 '갤럭시 버즈 커스텀 랩(Galaxy Buds Custom Lab)'을 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 운영한다고 16일 밝혔다.

갤럭시 버즈 커스텀 랩은 방문객이 갤럭시 버즈4 시리즈를 포함한 갤럭시 버즈 제품을 자신의 취향에 맞춰 한글∙영문 이니셜, 도형 등 다양한 스티커를 활용해 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 공간이다.

삼성 강남 '갤럭시 버즈 커스텀 랩'에서 '갤럭시 버즈4 프로'를 다양한 스티커를 활용해 꾸미는 모습. [사진=삼성전자]

갤럭시 버즈4 시리즈 구매 및 보유 고객은 이어버드의 '메탈 블레이드'와 반투명 디자인의 케이스 상단에 스티커를 부착해 보며 세상에 하나뿐인 '나만의 버즈'를 완성할 수 있다.

갤럭시 버즈를 보유하고 있지 않은 방문객도 현장에 비치된 갤럭시 버즈4 시리즈를 본뜬 아크릴 모형을 활용해 꾸미기 체험이 가능하며, 키링 형태로 가져갈 수 있다.

갤럭시 버즈 커스텀 랩에 마련된 청음 공간에서 갤럭시 버즈4 시리즈의 사운드를 체험하는 모습. [사진=삼성전자]

이번 체험 공간은 1020세대를 중심으로 스마트폰, 볼펜, 신발, 텀블러 등 일상 속 모든 물건을 다양한 스티커와 파츠로 꾸며 자신의 개성을 드러내는 '별다꾸(별걸 다 꾸민다)' 트렌드를 반영해 기획됐다.

실제 SNS상에도 스티커 등으로 갤럭시 버즈4 시리즈를 꾸민 콘텐츠가 연일 올라오는 등 버즈 꾸미기가 화제다.

갤럭시 버즈 커스텀 랩에는 갤럭시 버즈4 시리즈의 뛰어난 하이파이(Hi-Fi) 사운드를 경험할 수 있는 청음 공간도 함께 마련됐다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 인체공학적 디자인 설계로 안정적인 착용감을 제공하고, 역대 최고 수준의 하이파이 사운드로 몰입감 있는 청취 경험을 선사하는 무선 이어폰이다.

aykim@newspim.com