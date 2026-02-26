[갤럭시 언팩] 삼성전자, '갤럭시 버즈4' 공개…AI 연동·착용감 개선 전면에

베젤리스 우퍼 적용한 프로 모델 선보여

AI 호출·헤드 제스처로 사용 편의성 확대

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 차세대 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 프로'와 '갤럭시 버즈4'를 공개했다. 전작보다 음질과 소음 차단 성능을 끌어올리고 착용 안정성을 개선한 점이 특징이다. 인공지능(AI) 연동 기능과 제스처 조작을 더해 사용 편의성도 강화했다.

◆ 착용감·디자인 완성도 높였다

삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 신형 버즈 라인업을 선보였다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 다양한 사용자의 귀에 맞는 착용감을 구현하기 위해 전 세계 1억 개 이상의 귀 데이터와 1만 회 이상의 착용 시뮬레이션을 바탕으로 슬림한 인체공학 설계를 적용했다. 이를 통해 전작 대비 장시간 착용 시 부담을 줄이고, 운동 등 흔들림이 큰 상황에서도 안정적인 착용감을 제공하도록 설계됐다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 갤럭시 버즈4 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

새롭게 디자인된 메탈 블레이드는 손가락 동작으로 음량과 미디어를 제어할 수 있는 핀치 컨트롤 영역을 갖췄다. 반투명 커버를 적용한 크래들은 수납 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

또 갤럭시 버즈4 프로는 베젤리스 우퍼를 적용해 스피커 유효 면적을 약 20% 확대했다. 이를 통해 저음 표현력을 높였다는 설명이다. 뿐만 아니라 트위터와 투웨이 스피커 구조를 통해 24비트(bit) 96킬로헤르츠(kHz)의 고해상도 오디오를 지원한다.

◆ 적응형 ANC·이퀄라이저로 맞춤 음색 구현

갤럭시 버즈4 시리즈는 업그레이드된 적응형 액티브노이즈캔슬링(ANC)을 지원한다.

프로 모델에는 향상된 적응형 ANC가 적용돼 착용 상태를 분석해 소음 차단 강도를 조절한다. 적응형 이퀄라이저는 ANC와 연계해 착용 상태와 귀 모양을 고려해 음색을 보정한다. 일반 모델 역시 주변 소리 듣기 기능을 지원한다.

'슈퍼 클리어 콜' 기능에는 머신러닝 기반 소음 저감 기술을 적용했다. 음성 대역폭을 확장해 통화 음질을 개선했다는 설명이다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 갤럭시 버즈4 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

◆ AI 연동·헤드 제스처로 연결성 확대

갤럭시 버즈4 시리즈는 갤럭시 기기와의 연동 기능을 강화했다. 특히 버즈 착용 상태에서 빅스비, 구글 제미나이, 퍼플렉시티 등 AI 에이전트를 음성으로 호출할 수 있다.

또 '헤드 제스처' 기능을 새로 탑재해 고개를 끄덕이거나 젓는 동작으로 전화를 받거나 거절할 수 있다.

한층 편리해진 갤럭시 AI 기능도 제공한다. 특히 갤럭시 폰 사용자는 갤럭시 버즈4 시리즈의 충전 케이스를 여는 것만으로 갤럭시 웨어러블(Galaxy Wearable) 앱 설치 없이 즉시 페어링할 수 있으며, 폰 설정 및 퀵 패널에서 버즈를 직관적으로 제어 가능하다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 커널형 '갤럭시 버즈4 프로'와 오픈형 '갤럭시 버즈4'로 구성된다. 색상은 화이트와 블랙이며, 삼성닷컴 전용으로 프로 모델에 핑크 골드가 추가된다.

갤럭시 버즈4 시리즈 [사진=삼성전자]

삼성전자는 오는 27일 자정부터 사전 판매를 시작하고, 다음달 11일 국내 공식 출시한다. 가격은 갤럭시 버즈4 프로 35만9000원, 갤럭시 버즈4 25만9000원이다.

조익현 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 개발실 상무는 "갤럭시 버즈4 시리즈는 삼성전자의 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 사용자의 모든 일상에 자연스럽게 녹아드는 오디오 경험을 지향한다"며 "고품질 사운드와 사용자 맞춤형 기능으로 다양한 라이프스타일을 아우르는 최적의 선택지가 될 것"이라고 말했다.

