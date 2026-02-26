[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 26일

◆국회의장
00:00 본회의(무제한토론) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
00:00 본회의 / 본회의장
09:30 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 교육위원회 법안심사소위원회 / 본관 522호
13:30 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
◆의원실 세미나
08:00 제2차 더불어민주당 미래경제성장전략위원회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 서울 사회연대경제 지원조직 네트워크 활성화 / 의원회관 제10간담회의실
13:30 연합뉴스 지배구조의 정치적 독립성 확보 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 공영방송 혁신을 위한 정책토론회 1: 저널리즘, 콘텐츠, 재원의 복합 위기 KBS, 어떻게 다시 세울 것인가? / 의원회관 제10간담회의실
14:00 문화콘텐츠학 학문분류 등재 대토론회 / 국회도서관 대강당
14:00 지역 경제의 미래, 디지털 혁신 기업 허브 도시에서 찾다 / 의원회관 제1소회의실
14:30 버스준공영제, 진단과 평가 그리고 대안 / 의원회관 제8간담회의실
15:00 AI 3대 강국 도약을 위한 대학원 교육혁신 방향 / 의원회관 제2간담회의실
16:30 2025 국가발전대상 시상식 및 국가발전정책연구원 제99차 정책세미나: 한국경제 어디로 가야하나? / 의원회관 신관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:40 [생산자단체 거수기 취급 양곡심의위원회 파행 운영 규탄 기자회견]
10:20 [정치 현안 기자회견]
10:40 [지역 현안 기자회견]
11:00 [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
14:00 [공정 공천을 위한 온오프라인 범국민 서명운동 기자회견]
14:20 [정치 현안 기자회견]
14:40 [현안 기자회견]
15:00 [국정 현안 기자회견]
15:20 [국민연금법 개정안 입법 발표 기자회견]
16:00 [서울시 교통공약 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
11:00 한반도평화신전략위원회 출범식 / 국회 의원회관 제5간담회실
14:00 대한약사회 제72회 정기 대의원총회 / 엘타워 7층 그랜드홀
본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
10:30 직설위원회 발대식 / 국회 본관 당회의실(224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:00 재정경제기획위원회 조세소위 / 국회 본관 431호
13:30 지방선거 정당공천과 한국 민주주의 어떻게 개선할 것인가? / 국회입법조사처 대회의실(국회도서관 421호)
chogiza@newspim.com