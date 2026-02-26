[갤럭시 언팩] '가격 올리고 엑시노스 전면에'…삼성, 갤럭시 S26 '3세대 AI폰' 승부수

전체기사 최신뉴스 GAM
전모델 평균 12% 가격 상승
에이전틱 AI·보안 설계 고도화

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 엑시노스 복귀와 가격 인상이라는 두 변화를 동시에 단행했다. 갤럭시 S26 시리즈는 플러스·기본 모델에 엑시노스 2600을 적용하며 자체 애플리케이션프로세서(AP) 전략을 재가동했고, 출고가는 평균 약 12% 상승했다.

가격 인상과 칩 전략 변화는 시장의 부담 요인으로 작용할 수 있지만, 삼성은 이를 '3세대 스마트폰'으로의 세대 전환 과정으로 규정한다. 맥락을 이해해 먼저 제안하는 에이전틱(Agentic) 인공지능(AI)과 모바일 최초 프라이버시 디스플레이를 비롯한 강화된 보안 설계를 전면에 내세우며, AI 체급 경쟁에서 물러서지 않겠다는 의지를 분명히 했다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트에서 개최된 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 노태문 삼성전자 대표이사 DX부문 사장이 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 언팩 2026'을 개최하고 3세대 AI 폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 공개했다. 

노태문 삼성전자 대표이사 DX부문 사장은 "삼성전자는 더 많은 사람들이 일상에서 AI의 유용함을 느낄 수 있도록 모바일 경험을 발전시키며, AI 경험의 대중화를 선도해 왔다"며 "갤럭시 S26 시리즈는 강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품"이라고 말했다.

◆ 엑시노스 2600 복귀…온디바이스 AI 통제력 강화

갤럭시 S26 시리즈는 플러스·기본 모델에 자체 AP '엑시노스 2600'을 적용했다. 울트라 모델에는 '갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대'를 탑재해 최고 성능 라인업을 유지했다.

울트라 모델 기준 신경망처리장치(NPU) 성능은 전작 대비 39% 향상됐으며, 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 성능도 각각 최대 19%, 24% 개선됐다. 삼성은 이를 통해 온디바이스 AI 처리 역량을 대폭 끌어올렸다고 설명했다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

발열 제어를 위한 대형 '베이퍼 챔버(Vapor Chamber)' 구조도 적용됐다. AI 연산과 고해상도 촬영, 게이밍 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

◆ '3세대 스마트폰' 선언…에이전틱 AI 전면에

삼성은 이번 갤럭시 S26 시리즈를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 에이전틱(Agentic) AI다. 단순히 AI 기능을 추가하는 수준을 넘어 AI가 사용자의 맥락을 이해하고 먼저 행동을 제안하는 단계로 진화했다는 의미다.

대표 기능인 '나우 넛지(Now Nudge)'는 메시지·사진·일정 등 화면에 나타난 정보를 분석해 필요한 행동을 제안한다. '나우 브리프(Now Brief)'는 일정뿐 아니라 다양한 활동 정보를 종합해 개인화된 알림을 제공한다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S25 울트라(왼쪽)과 갤럭시 S26 울트라의 모습. 2026.02.25 kji01@newspim.com

'서클 투 서치(Circle to Search)'는 여러 사물을 한 번에 인식하는 방식으로 확장됐고, '포토 어시스트(Photo Assist)'는 텍스트 입력만으로 사진 편집과 생성 작업을 수행한다. '크리에이티브 스튜디오(Creative Studio)' 역시 템플릿 기반 콘텐츠 제작을 지원한다.

삼성은 이를 통해 AI가 명령을 기다리는 도구에서 벗어나 사용자의 일상을 이해하고 먼저 제안하는 '에이전틱' 구조로 진화했다고 강조했다.

◆ 모바일 최초 프라이버시 디스플레이…보안 고도화

울트라 모델에는 모바일 최초 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)'가 적용됐다. 측면 시야각을 제한해 화면 정보 노출을 줄이는 기술이다.

AI 기반 '통화 스크리닝(Call Screening)'은 모르는 번호의 전화를 AI가 대신 응답하고 내용을 요약한다. '개인정보 보호 알림(Privacy Alerts)'은 위치·연락처 등 민감 정보 접근을 실시간 감지한다.

삼성 녹스(Knox) 기반 '녹스 볼트(Knox Vault)'와 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)'도 업데이트됐다. 개인화 AI 데이터를 보호하는 'KEEP'와 '퍼스널 데이터 엔진(PDE)'도 적용됐다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 모델별 가격 공개…3월 11일부터 순차 출시

갤럭시 S26 울트라는 12GB 메모리 기준 256GB 모델이 179만7400원, 512GB 모델이 205만400원이다. 16GB 메모리·1TB 모델은 254만5400원이다. 전작 대비 각각 9만9000원, 20만9000원, 41만8000원 인상된 수준이다.

갤럭시 S26+는 12GB 메모리 기준 256GB 모델이 145만2000원, 512GB 모델이 170만5000원이다. 전작 대비 각각 9만9000원, 20만9000원 올랐다.

갤럭시 S26은 12GB 메모리 기준 256GB 모델이 125만4000원, 512GB 모델이 150만7000원이다. 전작 대비 각각 9만9000원, 20만9000원 인상됐다.

국내 사전 판매는 오는 27일부터 다음달 5일까지 진행되며, 다음달 11일부터 한국을 포함한 전 세계 120여개 국가에 순차 출시된다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트에서 개최된 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 노태문 삼성전자 대표이사 DX부문 사장이 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]
갤럭시 S26 시리즈. [사진=삼성전자]

kji01@newspim.com

[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45
사진
민희진 255억원 포기 이유는? [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 오후 서울 종로구 관철동 교원 챌린지홀에서 하이브와의 "255억원을 내려놓는대신 현재 진행중인 모든 소송과 분쟁을 중단하라"는 기자회견을 마치고 차량에서 취재진과 대화하고 있다. 서울중앙지법은 지난 12일 민 대표 등 3명이 하이브를 상대로 제기한 풋옵션 행사에 따른 주식매매대금 청구 소송을 인용하고, 하이브가 민 전 대표에게 255억 원을 지급하라고 명령했으며 하이브는 항소했다. 2026.02.25 yym58@newspim.com   2026-02-25 14:49

