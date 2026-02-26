[갤럭시 언팩] '가격 올리고 엑시노스 전면에'…삼성, 갤럭시 S26 '3세대 AI폰' 승부수

전모델 평균 12% 가격 상승

에이전틱 AI·보안 설계 고도화

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 엑시노스 복귀와 가격 인상이라는 두 변화를 동시에 단행했다. 갤럭시 S26 시리즈는 플러스·기본 모델에 엑시노스 2600을 적용하며 자체 애플리케이션프로세서(AP) 전략을 재가동했고, 출고가는 평균 약 12% 상승했다.

가격 인상과 칩 전략 변화는 시장의 부담 요인으로 작용할 수 있지만, 삼성은 이를 '3세대 스마트폰'으로의 세대 전환 과정으로 규정한다. 맥락을 이해해 먼저 제안하는 에이전틱(Agentic) 인공지능(AI)과 모바일 최초 프라이버시 디스플레이를 비롯한 강화된 보안 설계를 전면에 내세우며, AI 체급 경쟁에서 물러서지 않겠다는 의지를 분명히 했다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트에서 개최된 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 노태문 삼성전자 대표이사 DX부문 사장이 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 언팩 2026'을 개최하고 3세대 AI 폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 공개했다.

노태문 삼성전자 대표이사 DX부문 사장은 "삼성전자는 더 많은 사람들이 일상에서 AI의 유용함을 느낄 수 있도록 모바일 경험을 발전시키며, AI 경험의 대중화를 선도해 왔다"며 "갤럭시 S26 시리즈는 강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품"이라고 말했다.

◆ 엑시노스 2600 복귀…온디바이스 AI 통제력 강화

갤럭시 S26 시리즈는 플러스·기본 모델에 자체 AP '엑시노스 2600'을 적용했다. 울트라 모델에는 '갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대'를 탑재해 최고 성능 라인업을 유지했다.

울트라 모델 기준 신경망처리장치(NPU) 성능은 전작 대비 39% 향상됐으며, 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 성능도 각각 최대 19%, 24% 개선됐다. 삼성은 이를 통해 온디바이스 AI 처리 역량을 대폭 끌어올렸다고 설명했다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

발열 제어를 위한 대형 '베이퍼 챔버(Vapor Chamber)' 구조도 적용됐다. AI 연산과 고해상도 촬영, 게이밍 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

◆ '3세대 스마트폰' 선언…에이전틱 AI 전면에

삼성은 이번 갤럭시 S26 시리즈를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 에이전틱(Agentic) AI다. 단순히 AI 기능을 추가하는 수준을 넘어 AI가 사용자의 맥락을 이해하고 먼저 행동을 제안하는 단계로 진화했다는 의미다.

대표 기능인 '나우 넛지(Now Nudge)'는 메시지·사진·일정 등 화면에 나타난 정보를 분석해 필요한 행동을 제안한다. '나우 브리프(Now Brief)'는 일정뿐 아니라 다양한 활동 정보를 종합해 개인화된 알림을 제공한다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S25 울트라(왼쪽)과 갤럭시 S26 울트라의 모습. 2026.02.25 kji01@newspim.com

'서클 투 서치(Circle to Search)'는 여러 사물을 한 번에 인식하는 방식으로 확장됐고, '포토 어시스트(Photo Assist)'는 텍스트 입력만으로 사진 편집과 생성 작업을 수행한다. '크리에이티브 스튜디오(Creative Studio)' 역시 템플릿 기반 콘텐츠 제작을 지원한다.

삼성은 이를 통해 AI가 명령을 기다리는 도구에서 벗어나 사용자의 일상을 이해하고 먼저 제안하는 '에이전틱' 구조로 진화했다고 강조했다.

◆ 모바일 최초 프라이버시 디스플레이…보안 고도화

울트라 모델에는 모바일 최초 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)'가 적용됐다. 측면 시야각을 제한해 화면 정보 노출을 줄이는 기술이다.

AI 기반 '통화 스크리닝(Call Screening)'은 모르는 번호의 전화를 AI가 대신 응답하고 내용을 요약한다. '개인정보 보호 알림(Privacy Alerts)'은 위치·연락처 등 민감 정보 접근을 실시간 감지한다.

삼성 녹스(Knox) 기반 '녹스 볼트(Knox Vault)'와 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)'도 업데이트됐다. 개인화 AI 데이터를 보호하는 'KEEP'와 '퍼스널 데이터 엔진(PDE)'도 적용됐다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ 모델별 가격 공개…3월 11일부터 순차 출시

갤럭시 S26 울트라는 12GB 메모리 기준 256GB 모델이 179만7400원, 512GB 모델이 205만400원이다. 16GB 메모리·1TB 모델은 254만5400원이다. 전작 대비 각각 9만9000원, 20만9000원, 41만8000원 인상된 수준이다.

갤럭시 S26+는 12GB 메모리 기준 256GB 모델이 145만2000원, 512GB 모델이 170만5000원이다. 전작 대비 각각 9만9000원, 20만9000원 올랐다.

갤럭시 S26은 12GB 메모리 기준 256GB 모델이 125만4000원, 512GB 모델이 150만7000원이다. 전작 대비 각각 9만9000원, 20만9000원 인상됐다.

국내 사전 판매는 오는 27일부터 다음달 5일까지 진행되며, 다음달 11일부터 한국을 포함한 전 세계 120여개 국가에 순차 출시된다.

갤럭시 S26 시리즈. [사진=삼성전자]

