2026.03.09 (월)
'역대 최대 사전 판매' 갤럭시 S26 흥행...번호이동 시장 요동치나

이통 3사, 공통지원금 최대 25만원 수준
전작은 출시 다음달에 50만원으로 상향..."서비스 경쟁 자제할 것" 밝혀

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 삼성전자의 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈가 역대 최다 사전판매 신기록을 세우면서 이동통신사의 번호이동 시장도 불붙을지 관심이 모아지고 있다.

9일 업계에 따르면 지난달 27일부터 이달 5일까지 진행된 갤럭시 S26 시리즈의 국내 사전판매는 135만대를 기록했다. 이는 갤럭시 S 시리즈 역대 최다이자 전년도 갤럭시 S25의 130만대를 넘어서는 기록이다.

SKT 갤럭시 S26 시리즈 사전 개통 시작 [사진=SK텔레콤]

실제로 SK텔레콤에 따르면 사전판매 기간 동안 T팩토리 팝업스토어 방문객은 전주 대비 2배 이상 늘었다. 이통 3사에서 공통적으로 가장 인기가 많은 모델은 갤럭시 S26 울트라로 전체 사전판매의 70% 가량을 차지하는 것으로 나타났다.

갤럭시 S26 시리즈의 정식 출시는 오는 11일이다. 이통사들은 갤럭시 S26 시리즈 홍보를 위한 팝업스토어 운영과 프로모션도 경쟁적으로 진행 중인 만큼 한동안 신형 갤럭시 S 시리즈의 인기는 이어질 것으로 기대된다.

현재 갤럭시 S26 시리즈의 공통지원금은 이동통신사 공통으로 요금제에 따라 20만~25만원 수준으로 형성돼 있다.

SK텔레콤 가장 비싼 12만5000원의 요금제를 사용할 시 24만5000원의 지원금이 책정된다. KT도 13만원의 초이스 프리미엄 요금제를 사용할 시 25만원을, LG유플러스는 최대 23만원을 지원한다. 여기에 추가지원금으로 공통지원금의 15%를 추가로 지원할 수 있다. 이 경우 최종 지원금은 26만~28만원대 수준이다.

고객들이 KT 광화문빌딩 웨스트(West) 2층 'KT온마루X갤럭시 S26 팝업'을 이용하는 모습 [사진=KT]

지난해 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단통법)의 폐지로 지원금에 상한은 사라졌다. 하지만 이통사들은 지원금 경쟁을 자제하고 있는 모습이다.

최종 지원금은 11일 갤럭시 S26 시리즈가 정식 출시되면 확정되지만 이 범위를 크게 벗어나지 않을 것으로 예상된다. 다만 출시 이후 지원금이 더 상승할 여력은 있다.

전작인 갤럭시 S25 시리즈의 경우에도 출시 당시에는 S26 시리즈와 비슷한 최대 24만5000원 수준이었지만 출시 한 달여가 지나 그 두 배인 50만원까지 인상한 바 있다. 추가 지원금까지 합하면 최대 57만원 가량의 지원금을 받을 수 있었다.

SK텔레콤의 개인정보 유출 사고까지 겹치면서 지원금이 일시적으로 70만원까지 올라가기도 했다. 하지만 일상적인 수준에서는 갤럭시 S26 시리즈도 최대 50만원 수준으로 올라갈 것으로 예상된다.

통상적으로 신규 플래그십 단말기를 출시한 달에 번호이동 건수가 다른 달에 비해 높다. 한국통신사업자연합회(KTOA)에 따르면 지난해 갤럭시 S25 시리즈가 출시된 2월 번호이동 건수가 57만건으로 1월의 49만건, 3월의 52만건보다 높았다.

이통 3사는 지원금 경쟁은 벌이지 않는다는 것이 기본적인 입장이다. 지난달 개최된 2025년 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 이통 3사는 공통적으로 서비스나 마케팅 경쟁보다는 본원적 경쟁력 향상에 집중하겠다고 밝힌 바 있다.

다만 그럼에도 번호이동 건수가 상승할 여력은 있다. 지난 1월 KT 위약금 면제로 인해 번호이동 건수가 99만건에 달했지만 2월 위약금 면제의 수요가 끝나면서 52만건으로 절반 가까이 떨어진 바 있다.

갤럭시 S26 시리즈가 역대급 사전판매 기록을 세우고 오는 11일 정식 출시도 이뤄지는 만큼 3월의 번호이동 건수는 더 늘어날 가능성이 높다.

업계 관계자는 "사전개통에서 안내한대로 지원금이 책정된다"며 "최종 지원금은 정식 출시 시점에 확정되며 추후에 변동이 있을 수 있다"고 전했다.

일상비일상의틈by U+에서 갤럭시 S26 시리즈와 협업해 진행 중인 'SIMPLEXITY PartⅡ : AI, 인간 그리고 예술' 전시장 모습. [사진=LG유플러스]

origin@newspim.com

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

