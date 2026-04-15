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삼성전자 '갤럭시 S26 울트라' 美 컨슈머리포트 평가 1위

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  • 삼성전자가 15일 갤럭시 S26 울트라를 컨슈머리포트 평가 1위로 발표했다.
  • 총점 88점으로 3년 연속 1위하며 배터리 등 7개 분야 만점을 받았다.
  • 유럽 소비자지 최고 선정과 NCAA 마케팅을 진행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성능 항목 7개 만점 기록

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 '갤럭시 S26 울트라'가 미국 소비자 전문지 '컨슈머리포트'의 최신 스마트폰 평가에서 1위를 차지했다.

15일 삼성전자에 따르면 갤럭시 S26 울트라는 성능, 신뢰도, 만족도를 종합해 총점 88점으로 단독 1위에 올랐다. 이는 갤럭시 S24, S25 울트라에 이어 3년 연속 1위다. 갤럭시 S25 울트라와 S24 울트라는 각각 87점으로 공동 2위, 아이폰 16·17 프로 맥스와 갤럭시 S25 플러스는 86점으로 공동 4위를 기록했다.

삼성전자, '갤럭시 S26 울트라' 美 컨슈머리포트 평가 1위 [사진=삼성전자]

컨슈머리포트의 성능 평가 항목 10개 중 갤럭시 S26 울트라는 디스플레이, 후면 카메라 이미지 품질, 배터리, 내구성, 사용 편의성 등 7개 분야에서 만점을 받았다. 특히 6.9형 대화면임에도 배터리 성능이 가장 길어 51시간 30분의 사용시간을 기록했으며, 상위 30개 제품 중 유일하게 배터리 항목 만점을 획득했다.

갤럭시 S26 울트라는 유럽 주요 국가의 소비자연맹지들도 최고의 스마트폰으로 선정했다. 영국 '위치', 프랑스 '크 슈아지르', 이탈리아 '알트로콘슈모', 스페인 '오씨유', 포르투갈 '데코 프로테스트', 벨기에 '테스트 아차트', 스웨덴 '레드앤론' 등에서 선정됐다. 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 벨기에에서는 '베스트 오브 테스트' 어워드를 획득했다.

갤럭시 S26 울트라 [사진=삼성전자]

삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈를 활용한 글로벌 마케팅을 진행 중이다. 미국에서는 전미대학체육협회(NCAA)의 공식 모바일폰으로 선정돼 스포츠 선수와 팬을 연결하는 마케팅을 펼치고 있으며, 지난 3월 필라델피아에서 NCAA와의 파트너십을 기념하는 드론쇼를 진행했다. 영국에서는 프라이버시 디스플레이 기능을 강조하는 등 지역별 맞춤형 캠페인을 전개하고 있다.

syu@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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