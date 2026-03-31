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[써보니] 콘서트에 들고 간 '갤럭시 S26 울트라', 어둡고 먼 무대도 또렷하게

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저조도·강한 조명 환경서 안정적 촬영
프라이버시 디스플레이 실사용 편의성↑

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 콘서트장은 스마트폰 카메라 성능을 가늠하기에 가장 까다로운 환경 중 하나다. 어두운 공간과 강한 조명이 반복되고, 아티스트와의 거리까지 먼 조건에서 갤럭시 S26 울트라는 흔들림과 노이즈를 효과적으로 잡아내며 안정적인 촬영 결과를 보여줬다. 여기에 이동 중 화면 노출을 줄여주는 프라이버시 디스플레이까지 더해지며 실사용 편의성도 함께 끌어올린 모습이다.

◆ 어두운 공연장서도 무너지지 않은 디테일

실제 콘서트 현장은 카메라 성능의 한계를 가장 극단적으로 드러내는 환경이다. 조명이 꺼졌다 켜지기를 반복하고, 스포트라이트가 특정 구간에 집중되면서 밝기와 색감이 급격하게 변한다. 이 과정에서 많은 스마트폰은 노이즈가 증가하거나 색이 번지듯 표현된다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 울트라로 콘서트 현장을 촬영한 사진. 2026.03.31 kji01@newspim.com

갤럭시 S26 울트라는 이러한 조건에서도 비교적 안정적인 결과물을 유지했다. 강한 조명이 비추는 장면에서도 밝은 영역이 뭉개지거나 하얗게 날아가는 현상이 적었고, 어두운 구간에서도 피사체의 윤곽과 세부 디테일이 비교적 선명하게 유지됐다.

또 무대 조명이 빠르게 전환되는 상황에서도 색감이 크게 흔들리지 않았다는 점이 인상적이다. 붉은 계열이나 푸른 계열 조명이 번갈아 들어오는 상황에서도 색이 뭉개지지 않고 자연스럽게 표현됐다. 눈으로 보는 장면과 크게 다르지 않은 색감을 담아낸다는 점에서 체감 성능이 확실히 개선된 모습이다. 이는 강화된 '나이토그래피' 기능이 저조도 환경에서 효과를 발휘한 결과로 풀이된다.

◆ 밀집 환경에서도 흔들림 잡은 영상 성능

콘서트장은 촬영 환경 자체도 불안정하다. 관객이 밀집된 상태에서 팔을 들고 촬영해야 하는 경우가 많고, 주변 움직임까지 겹치면서 흔들림이 커질 수밖에 없다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 울트라로 콘서트 현장을 촬영한 사진. 2026.03.31 kji01@newspim.com

이 같은 조건에서도 S26 울트라는 영상 안정화 성능이 비교적 잘 작동했다. 손으로 들고 촬영하는 상황에서도 화면 떨림이 과도하게 발생하지 않았고, 이동 중 촬영에서도 피사체가 크게 흔들리지 않았다.

특히 장시간 촬영에서도 안정적인 구도가 유지된다는 점이 인상적이다. 공연 내내 촬영을 이어가는 상황에서도 결과물의 편차가 크지 않았다는 점에서 실제 사용 환경에서의 완성도를 체감할 수 있었다. 

◆ '대포 카메라' 틈 좁혔다…줌 성능 한 단계 진화

좌석과 무대 간 거리가 있는 상황에서도 줌 성능은 기대 이상이었다. 일반적으로 무대에서 먼 좌석에서는 확대 촬영 시 화질 저하가 급격히 나타나지만, S26 울트라는 비교적 안정적인 디테일을 유지했다. 확대 촬영 시에도 아티스트의 얼굴이 식별 가능할 정도로 선명도가 유지됐고, 색감 역시 크게 무너지지 않았다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 울트라로 콘서트 현장을 촬영한 사진. 2026.03.31 kji01@newspim.com

공연장에서는 멀리 있는 아티스트를 담기 위해 대형 망원렌즈를 장착한 이른바 '대포 카메라'를 들고 다니는 팬들도 적지 않다. S26 울트라는 그 수준을 완전히 대체할 정도는 아니지만, 스마트폰과 전문 카메라 사이의 간극을 일정 부분 좁혀주는 역할을 한다는 인상을 받았다.

◆ 필름 한계 넘은 프라이버시 디스플레이

카메라 외에는 프라이버시 디스플레이 기능이 별도의 경쟁력으로 작용했다. 이 기능은 콘서트 촬영 자체보다는 이동 중이나 대중교통 이용 시 체감도가 높았다.

기존에는 화면 노출을 막기 위해 보호필름을 사용하는 경우가 많았지만, 이 과정에서 화질 저하나 터치 반응 둔화 등 불편함이 뒤따랐다. 특히 밝기와 선명도가 떨어지면서 장시간 사용 시 피로감이 커지는 경우도 있었다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이 기능을 사용하는 모습. 2026.03.31 kji01@newspim.com

S26 울트라의 프라이버시 디스플레이는 이러한 한계를 상당 부분 해소한 모습이다. 시야각을 제한하면서도 화면이 흐릿해지거나 뿌옇게 보이는 느낌은 거의 없었고, 색감 역시 기존 디스플레이와 비교해 큰 차이가 느껴지지 않았다.

또 필요할 때만 기능을 활성화할 수 있다는 점도 사용성을 끌어올리는 요소다. 상황에 따라 기능을 켜고 끌 수 있어 '불편하지만 참고 쓰는 보호필름'이 아닌 '필요할 때만 쓰는 기능'으로 접근성이 달라졌다.

◆ 촬영 성능 넘어 '사용 경험'까지 확장

갤럭시 S26 울트라는 카메라 성능 개선을 넘어 전반적인 사용 경험까지 확장한 모습이다. 콘서트와 같은 극한 환경에서도 안정적인 촬영 결과를 확보하면서, 일상에서는 프라이버시 디스플레이를 통해 사용 편의성을 높였다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 울트라. 2026.03.31 kji01@newspim.com

특히 프라이버시 디스플레이는 단순 부가 기능을 넘어 실제 사용 환경에서 체감되는 변화라는 점에서 의미가 있다. 카메라가 '기록의 품질'을 끌어올렸다면, 디스플레이는 사생활 보호를 일상적으로 구현하는 요소로 작용하며 제품 경험의 완성도를 한층 끌어올렸다.

kji01@newspim.com

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