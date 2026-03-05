"1030 게이머 잡아라"…삼성전자, 갤럭시 S26 '게임 협업' 확대

인기게임 테마·굿즈 협업

홍대·성수 체험존 확대

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 신제품 갤럭시 S26 시리즈 출시를 맞아 국내외 인기 게임사들과의 협업을 대폭 확대하고 1030 모바일 게임 유저 공략에 나선다. 삼성전자는 '원신', '배틀그라운드' 등 주요 게임의 세계관을 담은 전용 테마와 액세서리를 선보이며 게이머들이 갤럭시 S26 시리즈의 강력한 하드웨어 성능을 자연스럽게 체감할 수 있도록 접점을 강화한다는 방침이다.

삼성전자는 오는 6일부터 4월 30일까지 갤럭시 S26 시리즈 구매 고객을 대상으로 갤럭시 스토어 인기 게임 8종의 스페셜 '갤럭시 테마'를 증정한다고 5일 밝혔다.

강남역 인근 '메이플 아지트' 내에 마련된 갤럭시 S26 시리즈 체험공간. [사진=삼성전자]

대상 게임은 원신, 배틀그라운드 모바일, 붕괴: 스타레일, 명조: 워더링 웨이브, 명일방주: 엔드필드, 세븐나이츠 리버스, 쿠키런: 오븐스매시, 메이플스토리다. 각 테마는 인기 캐릭터를 활용한 디자인뿐 아니라 게임 사운드를 활용한 알람·벨소리 등으로 구성돼 사용자에게 차별화된 커스터마이징 경험을 제공한다.

갤럭시 S26 울트라는 고사양 게임에 최적화된 하드웨어 퍼포먼스를 갖췄다. 갤럭시 전용 프로세서를 탑재해 전작 대비 NPU는 39%, CPU와 GPU 성능은 각각 최대 19%, 24% 향상됐다. 또한 새롭게 설계된 '베이퍼 챔버'를 적용해 고성능 게임 구동 시 발생하는 발열을 효율적으로 제어, 안정적이고 쾌적한 게이밍 환경을 유지한다.

액세서리 부문에서도 협업이 이어진다. 삼성전자는 유저들의 제작 요청을 반영해 '명조: 워더링 웨이브', '붕괴: 스타레일', '마비노기 모바일' 등 3개 게임과 연계한 전용 모바일 케이스 등을 선보일 계획이다. 일상에서도 게임의 세계관을 경험하고자 하는 팬덤의 니즈를 충족시키겠다는 취지다.

오프라인 체험 접점도 대폭 넓힌다. 삼성스토어 홍대 갤럭시 스튜디오에서는 NFC 카드를 활용한 테마 다운로드 이벤트를 진행하며, 홍대 '호요버스 원신 카페', 성수 '크래프톤 펍지성수', 강남역 인근 '메이플 아지트 등 주요 게임 체험 공간에 갤럭시 S26 시리즈 체험존을 마련해 게이밍 성능을 직접 경험해볼 수 있도록 했다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "게임 유저들이 갤럭시 S26 시리즈 신제품을 색다른 방식으로 경험할 수 있도록 게임업체와의 협업을 적극 확대하고 있다"며 "앞으로도 1030 고객이 좋아하는 인기 게임과 협업해 차별화 된 게임 마케팅을 지속 진행할 예정"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com