LG전자, 월드IT쇼서 'AI 홈' 공개…구독·모빌리티까지 확장

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AI 일상 케어 솔루션 전면 배치…가전·차량 연결 경험 제시

코엑스 870㎡ 전시관…올레드·AI 코어테크 기술력 부각

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 '인공지능(AI) 홈'을 앞세워 일상 전반을 연결하는 차세대 생활 솔루션을 공개한다.

LG전자는 22일부터 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼'에 참가해 '당신을 위한 집(Dear Home)'을 주제로 870㎡ 규모 전시관을 조성하고, 고객 곁에서 일상을 케어하는 AI 솔루션을 선보인다.

전시관 입구에는 초슬림·초밀착 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W' 25대를 천장에 매달아 공중에 떠 있는 듯한 초대형 미디어 아트를 구현했다. 두께 0.9cm대 TV들이 하나의 오브제로 연출되며 올레드 화질 기술을 직관적으로 전달한다.

LG전자가 '2026 월드IT쇼'에 참가해 고객 곁에서 일상을 케어하는 AI 솔루션을 선보인다. 전시장 입구에는 초슬림·초밀착 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W' 25대를 천장에 매달아 마치 공중에 떠 있는 듯한 초대형 오브제가 관람객을 맞이한다. 두께 0.9cm대 TV들이 하나의 미디어 아트로 조화롭게 조율되는 모습은 LG 올레드의 압도적 화질 기술력을 직관적으로 보여준다. [사진=LG전자]

전시관은 'AI 홈', '구독 광장', '테크 라운지', 디스플레이 체험 공간 등으로 구성됐다. 'AI 홈'에서는 홈오피스, 스마트 주방, 올레드 시어터 등 3가지 공간을 통해 AI가 일상에 자연스럽게 녹아든 주거 환경을 제시한다.

홈오피스에서는 AI 홈 허브 '씽큐 온'을 중심으로 가전과 IoT 기기가 연동돼 자동으로 작동하는 생활 시나리오를 구현했다. 도어락 지문 인식 시 조명, 에어컨, 공기청정기가 자동으로 작동해 맞춤형 귀가 환경을 조성한다.

스마트 주방에서는 냉장고가 식재료를 분석해 메뉴를 추천하고, 인덕션이 조리 상태를 감지해 화력을 자동 조절한다. 올레드 시어터에서는 밝고 정확한 색 표현과 함께 공간 최적화 입체 음향을 구현하는 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'를 선보였다.

전시관 중앙의 '구독 광장'에서는 냉장고, 워시타워, 에어컨 등 주요 가전을 대상으로 소모품 교체와 내부 세척을 포함한 정기 관리 서비스를 소개했다. 제품을 항상 최적 상태로 유지하는 구독 기반 케어 경험을 강조했다.

LG전자는 AI 홈 경험을 차량으로 확장한 모빌리티 공간 솔루션 '슈필라움'도 공개했다. '씽큐 온'을 기반으로 집과 차량을 연결해 공간 경계를 넘어 일관된 AI 경험을 제공한다는 구상이다.

'구독 광장' 부스에서 냉장고, 워시타워, 에어컨, 스타일러, 식기세척기, 하이드로타워, 청소기, 마이컵 등 주요 제품을 대상으로 소모품 교체부터 내부 세척까지 전문가가 정기 관리하는 케어 서비스를 소개하고 있다. [사진LG전자]

'테크 라운지'에서는 AI 코어테크를 중심으로 핵심 부품 기술을 선보였다. 워시콤보 분해 전시를 통해 AI DD모터와 듀얼 인버터 히트펌프 구조를 공개하고, 옷감 상태에 맞춘 세탁·건조 과정을 설명했다. 냉장고 인버터 컴프레서는 사용 패턴을 학습해 냉기를 최적 제어하고 전력 효율을 높이는 기능을 강조했다.

에어컨 'AI 콜드프리' 기능과 공기청정기 필터 성능 시연, 욕실 환경을 통합 관리하는 'LG 퓨리케어 바스에어시스템'도 함께 소개됐다.

또 전작 대비 AI 성능이 5.6배 향상된 '3세대 알파11 AI 프로세서' 기반 업스케일링 기술을 통해 TV 화질 개선 효과를 체험할 수 있도록 했다.

이와 함께 'LG 그램 프로 AI', '미디어 갤러리' 부스를 통해 온디바이스 AI 기능과 차세대 디스플레이 제품도 전시했다. 'LG 울트라기어 에보' 게이밍 모니터, 'LG 시네빔 큐브', 'LG 이페이퍼 디스플레이' 등 다양한 제품을 통해 AI 기반 엔터테인먼트 경험을 제시했다.

syu@newspim.com