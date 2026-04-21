LG유플러스, 월드IT쇼 첫 단독 전시...보이스 AI 기술 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 21일 월드IT쇼에 첫 참가해 단독 부스를 운영한다.
- 사람중심 AI 주제로 익시오 프로와 보이스 AI 미디어아트를 선보인다.
- 동형암호와 Agentic AICC 등 보안·기업 AI 기술도 소개한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 국내 최대 정보통신기술(ICT) 전시회인 '월드IT쇼'에 처음 참가해 공식 단독 전시 부스를 운영한다고 21일 밝혔다.
LG유플러스는 '사람중심 AI'를 주제로 보이스 AI 기술을 중심으로 한 미래 서비스를 선보인다. 전시 부스는 AI 에이전트, AI 컨택센터, AI 인프라 등으로 구성되며 관람객은 실제 사용 환경을 가정한 체험형 콘텐츠를 통해 보이스 AI 기술을 직접 경험할 수 있다.
대표 전시 기술은 AI 에이전트 '익시오 프로(ixi-O pro)'다. 사용자의 발화 내용과 맥락을 분석해 필요한 행동을 제안하는 능동형 AI로, 단순 음성 인식을 넘어 사용자의 의도와 상황을 이해하는 것이 특징이다. 키오스크 체험과 영상 전시를 통해 일상과 업무 환경에서 AI가 활용되는 모습을 소개한다.
LG유플러스는 영국 미디어 아티스트 그룹과 공동 제작한 인터랙티브 미디어아트 'Voice AI Media Art: Bloom'을 국내 최초로 선보인다. 관람객이 목소리를 입력하면 AI가 감정과 톤을 분석해 개인화된 식물 형태의 미디어아트로 구현되는 방식이다.
AI 서비스 확산에 따른 데이터 보호도 전시 주제다. LG유플러스는 암호화된 상태에서도 연산이 가능한 동형암호 기술을 적용한 보안 구조를 소개한다.
기업 고객을 위해서는 정형화된 AI 상담의 한계를 극복한 'Agentic AICC'와 기업 내부 데이터를 외부로 전송하지 않고 AI를 활용할 수 있는 온프레미스형 '소버린 AI 어플라이언스'를 소개할 계획이다.
정성권 LG유플러스 AX서비스개발그룹장(전무)은 월드IT쇼 개막일에 열리는 글로벌 ICT 전망 콘퍼런스에서 'Voice AI를 중심으로 한 통신사의 Agentic AI 전략'을 주제로 기조연설에 나선다. 정 전무는 통신사로 LG유플러스가 추진 중인 AI 기술 방향과 함께, 중장기 AI 사업 비전을 공유할 예정이다.
김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 "월드IT쇼 첫 참가를 통해 LG유플러스가 추구하는 AI 기술 방향과 고민을 산업 전반과 공유하고자 한다"며 "보이스 AI를 중심으로 고객의 일상과 다양한 산업 현장을 연결하는 차별화된 AI 경험을 통해 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
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