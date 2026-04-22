이언주 "정청래, 안호영 단식 현장 한번도 안찾아…무심함 넘어 책임 회피"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이언주 더불어민주당 최고위원은 22일 단식 중인 안호영 의원을 둘러싼 당 지도부의 대응을 강하게 비판했다.

이 최고위원은 이날 페이스북을 통해 "지금 저는 안호영 의원님의 단식장을 찾아 단식을 중단하시고 병원으로 가시도록 간곡히 만류하러 가는 길"이라며 이같이 밝혔다.

이 최고위원은 "문제의식과 절박함은 충분히 이해한다"며 "그러나 지금은 정치가 아니라 생명의 문제다. 건강을 잃으면 아무것도 지킬 수 없다"며 안 의원의 단식 중단을 촉구했다.

정청래 더불어민주당 대표와 이언주 최고위원 [사진=뉴스핌DB]

이어 "당의 대응은 납득하기 어렵다"며 "당대표실을 드나드는 바로 그 공간에서 단식이 이어지고 있음에도 정청래 대표는 단 한 번도 현장을 찾지 않았다"고 지적했다.

이 최고위원은 "전국을 돌며 기념촬영과 오찬·만찬 일정을 이어가는 모습을 보면 이는 무심함을 넘어 책임 회피로 비칠 수밖에 없다"며 "정치적 이해관계를 떠나 동료 의원으로서 아니 최소한 인간된 도리로서라도 한 번쯤은 찾아가야 하는 것 아니냐"고 꼬집었다.

그는 "전북지사 경선 과정에서 제기된 문제들 역시 결코 가볍지 않다"며 "그 과정에서 경선을 중단시키고 철저히 시시비비를 가리지 못한 데 대해, 지도부의 한 사람으로서 무거운 책임을 느끼며 송구하다는 말씀을 드린다"고 했다.

이어 "하지만 지금은 무엇보다 생명과 건강이 우선"이라며 "문제 제기는 계속하시더라도 방식은 바뀌어야 한다. 안호영 의원께서 단식을 중단하시고 치료를 받으실 수 있도록 당원 여러분께서도 함께 뜻을 모아주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com