민형배 "전남광주 탄소중립 목표 2045년으로 통합해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보는 22일 지구의 날을 맞아 현재 각각 2045년과 2050년으로 나뉘어 있는 전남과 광주의 탄소중립 목표를 2045년으로 통합하자는 구상을 밝혔다.

민 후보는 "광주는 2045년, 전남은 2050년이라는 서로 다른 목표를 유지할 이유가 없다"며 "통합특별시는 단순한 행정 통합이 아니라 더 높은 기준으로 도약하는 과정인 만큼 광주의 2045 목표를 전남광주 전체의 기준으로 삼아야 한다"고 주장했다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=뉴스핌DB]

그는 그동안 제시해온 RE100 산업단지와 에너지 전환, 광역 BRT 중심 교통체계, 물순환 도시 구축 등을 탄소중립의 핵심 기반으로 평가하면서도 "이제는 산업과 인프라를 넘어 시민의 일상에서 변화를 체감하는 단계로 나아가야 한다"고 했다.

그러면서 시민 생활 밀착형 정책을 중심으로 한 '생활형 탄소중립' 방안을 제시했다. 주요 내용으로는 폭염 대응을 위한 기후안전도시 조성, 도보 10분 내 접근 가능한 생활권 공원·녹지 확대, 학교·경로당 등 공공건물 그린리모델링, 시민 참여형 햇빛발전소 확대, 에너지 전환 전 과정을 지원하는 원스톱 체계 구축 등이 포함됐다.

민 후보는 "탄소중립은 산업단지나 교통망에서만 완성되는 것이 아니라 시민이 사는 집과 걷는 길, 아이가 다니는 학교와 동네 공원에서 시작되어야 한다"며 "더 시원한 거리와 더 가까운 공원, 줄어든 냉난방비와 지역으로 돌아오는 에너지 수익을 통해 시민이 변화를 직접 체감하게 하겠다"고 강조했다.

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