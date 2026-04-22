송언석, 우상호 겨냥 "서울 정치인이 강원 얼마나 알겠나"

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"대통령 과시만 몰두…역량에 자신 없단 자백"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 우상호 더불어민주당 강원지사 후보를 겨냥해 "서울에서 4선 국회의원을 하고, 서울시장에 출마했던 '서울 정치인'이 과연 강원도 18개 시군의 현안을 얼마나 알고 있으며, 얼마나 애정을 갖고 일하겠느냐"고 비판했다.

송 원내대표는 22일 자신의 페이스북을 통해 이번 강원지사 선거를 "기호 1번 '정치만 아는 낙하산'과 기호 2번 '지역을 아는 검증된 일꾼'의 대결"이라고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "더불어민주당 도정 12년 동안 침체돼 있던 강원특별자치도가 김진태 도정 4년 동안 완전히 새로운 변화를 시작했다"며 김진태 강원지사의 성과를 강조했다.

이어 "김진태 강원지사는 지난 4년간 강원특별자치도를 책임지는 행정가로서 반도체·바이오·미래차 등 첨단산업 기반을 조성하고, 강원도청 신청사, 강릉 제2청사, 각종 SOC 사업 등 강원도 곳곳의 해묵은 현안들을 풀어내는 해결사적인 뚝심과 능력을 보여줬다"고 평가했다.

특히 "4년 전 제정법 통과 당시 내용이 부실했던 강원특별자치도를 '실질적인 진짜 특별자치도'로 만들기 위해 도지사로서 몸을 사리지 않고 노력한 결과, 강원특별법 개정을 통해 미래산업 글로벌도시의 법적·제도적 토대를 마련하는 데 성공했다"고 강조했다.

송 원내대표는 "지난 4년이 '변화를 시작하는' 4년이었다면, 향후 4년은 '변화에 가속도를 붙이는 4년'이 돼야 한다"고 밝혔다.

그는 우 후보를 겨냥해선 "강원특별자치도의 발전을 위한 본인의 구상은 구체적으로 보여주지 않고, 연일 대통령과의 관계를 과시하는 데에만 몰두하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "도지사의 일은 도지사가 하는 것이지 대통령이 대신 일해주는 것이 아니다"라며 "선거에서 '대통령팔이'를 자꾸 하는 것은 강원도민들께도, 이재명 대통령에게도 예의가 아닐뿐더러, 본인 스스로 도지사로서 역량에 자신 없다는 자백 아니겠느냐"고 목소리를 높였다.

송 원내대표는 이재명 정부에 대해서도 "말로만 '5극 3특'을 외칠 뿐, 강원 등 3개 특별자치도에 대해선 철저히 무관심으로 일관하고 있다"며 "청정자연 강원을 새로운 미래산업 글로벌도시로 발전시키기 위한 의지와 비전이 전혀 보이지 않는다"고 비판했다.

아울러 "여의도 정치에 흘끔흘끔 곁눈질하는 도지사, 복잡한 지역 실정에 대해 겉핥기 수준의 이해를 가진 도지사로는 강원 발전을 이뤄낼 수 없다"고 꼬집었다.

그는 "'강원도의 검증된 지역일꾼'이냐, '여의도의 정치인 낙하산'이냐, 강원 발전을 위한 선택은 명확하다"며 "국민의힘은 오늘 도민들께 약속드리는 지역발전 공약뿐 아니라, 강원특별법 4차 개정 등 강원특별자치도의 발전을 위해 꼭 필요한 입법과 예산이 충분히 지원될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

마지막으로 송 원내대표는 "깨끗하게, 유능하게, 강원이 올라갈 시간"이라고 덧붙였다.

allpass@newspim.com